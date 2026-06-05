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Daniel Zamfir: „Băncile au manipulat ROBOR-ul! Oamenii au fost înșelați”

Senatorul PSD Daniel Zamfir a scris, vineri, că băncile au manipulat indicele ROBOR și că oamenii au fost înșelați printr-un mecanism netransparent.
Daniel Zamfir: „Băncile au manipulat ROBOR-ul! Oamenii au fost înșelați”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
05 iun. 2026, 16:03, Politic
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„În sfârșit, adevărul a ieșit la lumină! Băncile au manipulat ROBOR-ul! Oamenii au fost înșelați!”, a scris liderul senatorilor social-democrați, vineri, într-o postare pe Facebook.

Senatorul amintește că, în martie 2019, după Comisia de anchetă privind ROBOR, spunea că există dovezi privind un mecanism netransparent.

„Spuneam atunci că sunt dovezi clare că oamenii sunt înșelați printr-un mecanism netransparent prin care indicele ROBOR era «aranjat» de către bănci, în detrimentul oamenilor”, a adăugat Zamfir.

El a mai spus că, după acel moment, a fost introdus IRCC, pe care îl consideră un indice mai transparent.

„Am reușit atunci să impunem un indice, IRCC, mult mai transparent, care să se bazeze pe tranzacțiile financiare între bănci, iar nu pe cotațiile «aranjate», așa cum se întâmpla în cazul ROBOR-ului”, a mai scris senatorul PSD.

Zamfir afirmă că așteaptă publicarea deciziei Consiliului Concurenței.

„Astăzi, după 7 ani, Consiliul Concurenței îmi dă dreptate și confirmă ce am spus atunci, că băncile înșală clienții prin mecanismul ROBOR. Aștept să vedem conținutul deciziei Consiliului Concurenței să îndreptăm marea nedreptate făcută atâția amar de ani oamenilor”, a subliniat Daniel Zamfir.

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