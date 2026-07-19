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Liderul senatorilor PSD, atac la adresa Dianei Buzoianu: Pesta neomarxistă a ajuns pe litoral. S-a pus pe demolat terase

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat duminică un atac dur la adresa ministrei interimare a Mediului, Diana Buzoianu, pentru controale efectuate pe litoral. Zamfir susține că acțiunea trebuia realizată înainte de începerea sezonului estival și atrage atenția asupra impactului pe care îl va suferi bugetul de stat.
Liderul senatorilor PSD, atac la adresa Dianei Buzoianu: Pesta neomarxistă a ajuns pe litoral. S-a pus pe demolat terase
Sursa: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 iul. 2026, 13:25, Politic
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„Pesta neomarxistă a ajuns pe litoral. Într-un populism grețos, domnișoara ministru care nu se dă dusă, s-a pus pe demolat terase pe litoral, fix în mijlocul sezonului”, notează Zamfir pe Facebook. 

Senatorul a criticat momentul în care au fost organizate cotrolalele, acuzând-o pe Buzoiană că face circ și că „Trăiește doar din scandaluri”. De asemenea, Zamfir avertizează cu privire la impactul economic și sociale al controalelor. 

„Nu putea sa faca aceste controale înainte de începerea activității acestora? Nu, pentru că atunci nu era circul suficient. Dincolo de investiția pierdută, oameni concediați în plină vară, taxe mai mici la buget, scăderea vânzărilor  furnizorilor acelor terase?”, transmite social-democratul. 

Daniel Zamfir continuă cu un atac dur la experiența profesională a ministrei Mediului. „Domnișoara Buzoianu a fost doar o  angajată unui birou de avocatură. N-a construit nimic în viața ei. N-a plătit în viața ei salariul unui angajat. N-a avut în viața ei grija plății impozitelor și taxelor. N-a tremurat luna de luna, cum pățesc micii intreprinzatori că poate încasările dintr-o luna nu sunt suficiente sa acopere cheltuielile”, se arată în mesajul senatorului. 

Zamfir consideră că terasele care au fost găsite în afara legii după controale ministerul ar trebui închise după finalizarea sezonului pentru a limita impactul economic. 

„Sunt convins că acum secta buzoienilor și miruților vor sări ca sunt ilegale și trebuiau demolate. Nu se putea face asta în septembrie? Nu, sigur că nu. Domnișoara Buzoianu e ca un vampir. Trăiește doar din „sânge pe pereți” și scandaluri”, conchide Zamfir. 

Reacția acestuia vine după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că doar 23 de terase de pe litoral au fost găsite în neregulă în urma controalelor din acest sezon, urmând să fie închise. 

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