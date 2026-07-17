Controale la MApN: Nereguli la contractele pentru containerele Armatei. Miruță anunță cercetări disciplinare

Potrivit lui Radu Miruță, controalele au vizat contractele pentru containerele de campare destinate Armatei Române și au scos la iveală două probleme principale: acceptarea unor produse care nu respectau cerințele contractuale și neaplicarea la timp a penalităților pentru întârzierile la livrare.

„Parte din produsele livrate sunt neconforme și au fost acceptate, iar parte din produsele livrate au avut întârzieri foarte mari, fără să fie emise penalitățile prevăzute în contract pentru toate”, a declarat ministrul.

Miruță a precizat că, pentru unul dintre contracte, penalitățile calculate și emise ulterior se ridică la 1,23 milioane de lei.

Ministrul indică firmele vizate

Radu Miruță a explicat că este vorba despre două firme din Slatina care au derulat contracte importante cu Ministerul Apărării.

„Există două firme din Slatina care au, doar pe verificarea ultimilor doi ani, contracte de acord-cadru. Una dintre ele are contracte de 42 de milioane de euro cu Ministerul Apărării, din care s-au încheiat 65 de contracte subsecvente, deja facturate cu 15,5 milioane de euro. Cealaltă are contracte de 53 de milioane de lei și este în legătură cu aceeași zonă de administratori”, a afirmat ministrul.

MApN va recupera penalitățile în instanță

Ministrul Apărării a anunțat că ministerul a emis între timp toate facturile de penalități restante și va solicita în instanță recuperarea sumelor aferente întârzierilor în executarea contractelor.

„Am decis emiterea facturilor de penalități la zi și mers în instanță pentru recuperarea de îndată”, a declarat Radu Miruță.

Cercetări disciplinare

De asemenea, Miruță a precizat că au fost declanșate cercetări disciplinare în cazul persoanelor care au acceptat recepția unor produse care nu respectau cerințele contractuale.

„Cercetarea se va finaliza, în funcție de rezultat, cu sancțiuni pentru cei care au acceptat livrarea unor produse neconforme”, a declarat ministrul.