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Radu Miruță: România va aloca 5% din PIB pentru Apărare înainte de 2035

Ministrul inerimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, într-un interviu acordat Euronews România, că țara noastră va ajunge să aloce 5% din Produsul Intern Brut pentru Apărare înainte de termenul stabilit la nivelul NATO, respectiv anul 2035.
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12 iul. 2026, 21:16, Politic
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Potrivit ministrului, România și-a schimbat abordarea în domeniul apărării, iar pe lângă creșterea bugetului, începe să investească și în dezvoltarea capacităților de producție din industria națională de armament.

„România va ajunge la 5% din PIB înainte de 2035. Și demonstrăm asta pe toate treptele pe care le parcurgem”, a afirmat Radu Miruță.

Acesta a susținut că, în cadrul NATO, România nu mai este doar un beneficiar al securității colective, ci începe să contribuie activ prin investiții în industria de apărare.

„România deschide fabrici de producție de armament pe teritoriul național. Ceea ce înseamnă o sporire a capacității de descurajare”, a spus ministrul.

În acest context, Miruță a precizat că au fost semnate decizii pentru repornirea mai multor unități de producție, între care fabrica de arme de la Cugir, Uzina Mecanică Sadu, fabrica de pulberi de la Victoria, șantierul naval Mangalia și producția mașinii de luptă a infanteriei la Mediaș.

Ministrul a criticat și politica de înzestrare din ultimii ani, susținând că România a cumpărat echipamente militare fără a dezvolta în paralel industria națională.

„România astăzi spune: vrei să vinzi asta? O faci 70% în România, 50% în România. Nu s-a întâmplat asta până acum”, a conchis Radu Miruță.

Sursa video: Euronews România

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