Radu Miruță: PSD a dus mașina în șanț. Dacă o scuturi, pică chitul de pe ea

„Traducerea celor de la PSD este următoarea: vor premier, pe Sorin Grindeanu, ei să conducă singuri și noi, ceilalți, să-i susținem. Nu este o propunere rezonabilă. Asta nu intră la compromis, ci la excluderea oricărei alte posibilități”, a declarat Miruță, la Euronews.

Acesta a criticat pretenția social-democraților de a conduce principalele ministere, în condițiile în care PSD a obținut „20 și ceva la sută” din voturi.

„Au demonstrat în 36 de ani că au dus mașina numai în șanț. (…) O parte din România susține PSD, dar 75% dintre români nu au considerat că trebuie PSD să conducă această țară. E datoria mea, care sunt în categoria celor 75%, să le spun că nu sunt de acord”, a afirmat ministrul.

Întrebat despre negocierile pentru formarea Guvernului, Miruță a spus că USR a propus rotația premierilor, însă consideră că PSD nu ar trebui să dea primul șeful Executivului.

„Am propus să împărțim la doi perioada. Nu este rezonabil ca prima parte să înceapă cu PSD, nu pentru că facem noi o ambiție, ci pentru că PSD tocmai și-a ars jetonul de încredere. Nu poate solicita încredere tocmai demonstrând contrariul”, a declarat acesta.

Ministrul și-a exprimat speranța ca negocierile să avanseze în perioada următoare și a precizat că USR va continua discuțiile indiferent de rezultat.

„Orice element nou adus pe masă crește șansele identificării unei soluții. Îmi doresc ca mâine să se găsească o soluție. Dar dacă nu se găsește, noi nu plecăm. Noi nu abandonăm cum a făcut PSD. Țara are în continuare ministere conduse și oameni care iau decizii”, a spus Radu Miruță.

Președintele Nicușor Dan a chemat luni la discuții liderii fostei coaliții în încercarea de a forma o nouă majoritate care să dea un guvern, după ce Guvernul Ilie Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură în 5 mai.

Sursa video: Euronews România