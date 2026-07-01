Criza politică. PNL anunță care e linia roșie peste care nu poate trece la negocierile pentru un nou guvern

Disciplina fiscală este condiția pentru susținerea viitorului Guvern

Siegfried Mureșan susține că disciplina financiară este linia roșia impusă de PNL la negocierile pentru un viitor guvern.

„Este un angajament față de toți românii cinstiți pe care nu-l putem încălca”, susține vicepreședintele PNL.

Mureșan: Reducerea deficitului trebuie continuată

El arată că deficitul bugetar a fost redus în primele cinci luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut cu 30 de miliarde de lei de Guvernul Bolojan.

„Viitorul Guvern trebuie să continue această disciplină fiscală. Este singura cale prin care putem crește sustenabil, în următorii ani, investițiile în modernizarea României și nivelul de trai al oamenilor. Nu vom accepta niciun guvern care va reveni la risipă imediat ce își începe mandatul”, a scrie Mureșan pe Facebook.

El adaugă că liberalii vor susține doar un guvern care continuă pe linia disciplinei bugetare, a reformelor și a modernizării.

Negocierile pentru noul Guvern rămân în impas

Criza politică se menține în România, după ce șeful statului a anunțat la începutul săptămânii că negocierile pentru formarea unui nou Guvern au intrat într-un nou blocaj, acuzând că PNL și-a schimbat poziționarea față de posibilitatea unui guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan a spus marți de ce nu desemnează ca premier unul dintre numele aflate pe masa negocierilor, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan. Spre deosebire de desemnările anterioare, președintele spune că acum are certitudinea că niciuna dintre variante nu ar trece de Parlament.

Pentru rezolvarea crizei, Nicușor Dan le-a cerut marți partidelor să se întâlnească „cât mai des” în zilele și săptămânile următoare pentru a ajunge la un compromis.