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Miruță, despre producția de drone cu Ucraina: Cerințele tehnice au fost trimise. Proiectul are termen 2030

Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a spus că proiectul care prevede producția comună de drone cu Ucraina are ca termen anul 2030, dar că România vrea ca acesta să înceapă cât mai repede.
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Cosmin Pirv
13 iul. 2026, 19:50, Politic
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Ministrul Radu Miruță a spus luni că MApN a trimis Cancelariei prim-ministrului cerințele tehnice ale dronelor pe care România urmează să le producă în comun cu Ucraina și că Ministerul Economniei va emite cerințele prvind criteriile de localizare.

Miruță a declarat că Ministerul Apărării a avut o întâlnire cu 15 firme și cu reprezentanți ai Ministerului Apărării din Ucraina. Este vorba de 15 firme care sunt producătoare de drone pe teritoriul ucrainian.

„Am avut o discuție, am făcut o fișă tehnică pentru fiecare dintre aceste 15 firme. Ce tip de drone pot să construiască, în ce volum, care e capacitatea de dinamizare a activității acestor fabrici. Am făcut o ierarhie descrescătoare cu preferințele pe care noi le avem. Am trimis această ierarhie Ministerului Apărării din Ucraina. E o chestiune pe care și-o gestionează și ei în plan intern, care dintre firmele, raportat la prioritățile pe care le-am considerat noi, urmează să facă parteneriatul pentru o fabrică de drone în România”, a declarat radu Miruță la TVR Info.

„Termenul este 2030”

El spune că „termenul este ca acest proiect să fie finalizat în 2030”, dar că România vrea ca producția să înceapă „cât mai repede”.

Radu Miruță a adăugat că „un sistem personalizat pentru Armata Română este, de fapt, cheia pe care eu cred că acest proiect de drone ar trebui să o aibă”: „Nu să cumperi un software care e făcut pentru un scop astăzi, cât timp Armata Română în următorii doi ani mai primește o serie de capabilități care trebuie și ele să fie integrate în creierul care va lua decizia pentru acest roi de drone. Adică acces la datele radarelor, acces la datele culese de avioanele de vânătoare, acces la datele dispozitivelor de apărare antiaeriană de la sol. Sunt niște informații critice care ar trebui să fie puse în aceeași cameră, iar aceeași cameră nu poate să fie decât Armata Română. Noi nu putem să livrăm aceste informații în exteriorul Armatei Române”.

Ministrul crede că parteneriatul cu firmele din Ucraina care vor face producție în România trebuie să se întâmple pe teritoriul național în curtea Ministerului Apărării.

Sursa video: TVR Info

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