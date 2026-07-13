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Emmanuel Macron avertizează Europa că strategiile de apărare separate sunt o „absurditate”. Apel pentru mai multă cooperare militară

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut statelor europene să colaboreze mai strâns în domeniul apărării și a avertizat că strategiile militare separate sunt o „absurditate”.
Emmanuel Macron avertizează Europa că strategiile de apărare separate sunt o „absurditate”. Apel pentru mai multă cooperare militară
Maria Nițu
13 iul. 2026, 16:56, Știri externe
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Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat luni statele europene să evite politicile de apărare bazate doar pe interesele naționale, scrie Reuters.

Acesta a declarat că, având în vedere că Europa își consolidează capacitățile militare, nicio țară nu ar trebui să își dezvolte separat propriile sisteme de apărare, ci, de fapt, să colaboreze mai strâns pentru a contribui la ajutor.

Declarațiile președintelui au fost făcute în cadrul discursului anual adresat forțelor armate franceze, susținut în ajunul Zilei Bastiliei, sărbătoarea națională a Franței.

Mesajul lui Emmanuel Macron vine la aproximativ o lună după ce a avut loc eșecul proiectului franco-german pentru dezvoltarea avionului de luptă de nouă generație FCAS.

Proiectul a fost blocat după mai multe luni de neînțelegeri între companiile din domeniul apărării implicate, situație care, potrivit președintelui francez, implică riscul ca rivalitățile industriale să afecteze planurile Europei de reînarmare.

„De fiecare dată când creăm fragmentare, s-ar putea să ne simțim bine pe moment, dar creăm întârzierile de mâine. De fiecare dată când cedăm naționalismului, în Franța sau în altă parte, ne interpretăm greșit propria istorie. Patriotism, da; naționalism, niciodată”, a declarat Emmanuel Macron.

Macron a spus că actualul context de securitate necesită, într-adevăr, o abordare comună la nivel european pentru a ajuta la apărare.

„Într-un moment în care Europa se reînarmează, a crede că cursul istoriei constă în acumularea separată de capacități de către fiecare dintre noi este o absurditate”, a afirmat acesta.

Tot el a spus că „regretă profund” eșecul programului FCAS, desfășurat de Airbus, din Germania, și compania franceză Dassault Aviation. Cu toate acestea, a încurajat statele europene și industria de apărare să continue proiectele comune și să evite dezvoltarea unor capacități militare care se dublează inutil.

Ca exemplu de cooperare de succes, acesta a menționat compania franco-germană KNDS, producător de tancuri, cerând continuarea proiectelor industriale transfrontaliere.

Toată această situație și discursul lui Macron vin pe fondul preocupărilor existente în Franța privind creșterea rapidă a cheltuielilor militare ale Germaniei.

Oficialii francezi se tem că această evoluție ar putea transforma Germania într-un concurent foarte puternic într-un sector în care Franța a avut, tradițional, un avantaj.

În același timp, președintele Emmanuel Macron a spus că și-a respectat promisiunea făcută la începutul primului mandat, aceea de a dubla bugetul apărării Franței în decurs de zece ani.

„În ceea ce privește dronele, sistemele de apărare aeriană, rachetele și muniția, nu producem suficient de repede și nu producem la o scară suficientă”, a declarat Emmanuel Macron în privința apărării.

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