Macron anunță noi inițiative de apărare europeană și exerciții militare comune pentru sprijinirea Ucrainei

Liderul de la Paris consideră că reuniunea va demonstra faptul că Europa își asumă un rol tot mai important în garantarea propriei securități, pe fondul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind angajamentul militar al Statelor Unite pe termen lung.

La summit sunt așteptați aproximativ 35 de lideri din cadrul Coaliției de Voință, iar agenda va include măsuri pentru combaterea flotei „din umbră” utilizate de Rusia pentru exporturile de petrol, dezvoltarea unor noi capabilități militare pentru Ucraina, intensificarea producției industriei europene de apărare și aprofundarea cooperării operaționale dintre statele care sprijină Kievul, scrie Reuters.

Macron cere investiții în industria militară din UE

Emmanuel Macron a reafirmat că Europa trebuie să își consolideze autonomia strategică în cadrul NATO, fără a renunța la parteneriatul transatlantic. Președintele francez a susținut că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a accelerat eforturile statelor europene de a investi în apărare și de a-și dezvolta propriile capacități militare.

Liderul francez a insistat că fondurile suplimentare alocate apărării ar trebui să sprijine în primul rând industria europeană.

„Franța susține de mult timp că europenii trebuie să își dezvolte și să își apere propria industrie de apărare. Dacă vom cheltui mai mult, nu ar trebui să o facem doar pentru a cumpăra echipamente din afara Europei”, a declarat Macron.

Acesta a precizat că Europa dezvoltă deja sisteme proprii de apărare antirachetă, capabilități de lovire la mare distanță, rețele de avertizare timpurie și sisteme de comandă bazate pe inteligență artificială.

Consolidarea NATO

Președintele Franței a amintit că, în urmă cu șapte ani, afirma că NATO se află într-o stare de „moarte cerebrală”, însă susține că alianța s-a adaptat între timp la noul context de securitate.

Potrivit acestuia, Europa investește mai mult în apărare, își consolidează suveranitatea și își asumă responsabilități sporite în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Macron a încercat, totodată, să reducă îngrijorările privind angajamentul Statelor Unite față de NATO, afirmând că președintele american Donald Trump și-a reafirmat sprijinul pentru alianță în cadrul discuțiilor desfășurate cu ușile închise.

„Statele Unite și-au anunțat o redistribuire a eforturilor, ceea ce mi se pare legitim, iar europenii trebuie să se organizeze în consecință. Dar nu trebuie să facem acest lucru pentru că ni-l cere cineva, ci pentru noi înșine”, a declarat liderul francez.

Macron extinde prezența militară franceză pe flancul estic

Franța continuă să își mențină cheltuielile pentru apărare la nivelul obiectivelor stabilite de NATO și și-a consolidat prezența militară pe flancul estic al alianței.

Militari francezi sunt desfășurați în România și în statele baltice, iar Emmanuel Macron a anunțat că Franța va participa și la rotațiile de trupe NATO din Finlanda, alături de Finlanda și Suedia. Parisul va deveni astfel unul dintre primele state aliate care contribuie la noul dispozitiv militar amplasat în apropierea graniței NATO cu Rusia.

Inițiativele prezentate de liderul francez reflectă direcția în care Uniunea Europeană și statele membre ale NATO încearcă să își consolideze capacitățile de apărare, într-un context geopolitic marcat de conflictul din Ucraina și de creșterea tensiunilor cu Federația Rusă.