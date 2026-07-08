Inedit. Program de contribuții voluntare, lansat în una dintre cele mai populare destinații de vacanță din lume

Un program de contribuții voluntare îi vizează pe turiștii care ajung în Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera și El Hierro din Insulele Canare, potrivit Express.

După multe luni de speculații cu privire la introducerea unei taxe obligatorii pentru vizitatori, oficialii Insulelor Canare au anunțat lansarea unui program de contribuții voluntare.

Noua inițiativă, cunoscută sub numele de Fondul de regenerare a turismului și restaurare a naturii din Insulele Canare (RegNext), își propune să „transforme turismul într-un motor activ al regenerării mediului și sociale în arhipelag”.

Decizia a fost anunțată după ce anul trecut în Canare au ajuns 18,39 milioane de vizitatori. Este un record care ajută turismul, o ramură vitală a economiei locale, dar care pune o presiune uriașă asupra mediului, infrastructurii și comunităților. De altfel, în ultimii doi ani localnicii au protestat frecvent față de turismul în masă solicitând măsuri din partea autorităților.

Un program pe bază de voluntariat

Nouă contribuție este pe bază de voluntariat. În loc să adauge o taxă suplimentară la cazare sau la zboruri, călătorii sunt invitați să facă donații online. Banii vor fi direcționați către proiecte de regenerare transparente, vizitatorii putând să vadă cum sunt utilizate contribuțiile lor.

Finanțarea va sprijini inițiative precum restaurarea habitatului, conservarea biodiversității, reducerea emisiilor, rezistența la schimbările climatice, îmbunătățirea peisajului și programe axate pe comunitate, cum ar fi locuințele accesibile.

În faza inițială sunt selectate cinci proiecte pilot, câte unul pe fiecare dintre insulele cu cea mai mare presiune turistică și un alt proiect care acoperă întregul arhipelag.