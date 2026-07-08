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Pesimismul președintelui privitor la criza guvernamentală: Nu simt că se degajă o soluție. Ce va face dacă partidele nu se înțeleg

Președintele Nicușor Dan s-a arătat pesimist în ceea ce privește rezolvarea rapidă a crizei guvernamentale de la București. Nu simt că se degajă o soluție, a spus Dan. Șeful statului a explicat ce va face dacă partidele nu reușesc să se înțeleagă în privința viitorului guvern.
Pesimismul președintelui privitor la criza guvernamentală: Nu simt că se degajă o soluție. Ce va face dacă partidele nu se înțeleg
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
08 iul. 2026, 17:41, Politic
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Președintele Nicușor Dan a făcut declarații la finalul summitului NATO de la Ankara, Turcia. El a fost întrebat de jurnaliștii români despre criza guvernamentală de la București.

Nicușor Dan a reiterat ideea conform căreia nu va propune un premier care nu poate să strângă o majoritate în Parlament.

„Nu voi propune un premier de care să știu care nu are nicio șansă să strângă o majoritate (…) În momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, aveam nu garanția (…) aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern de tehnocrați să treacă (…) La fel, atunci când l-am propus pe domnul Veștea, față de discuțiile pe care le-am avut, au apărut niște modificări”, a răspuns Nicușor Dan.

Cât timp le mai acordă președintele partidelor politice pentru a forma un nou guvern

Președintele a fost întrebat cât timp le mai acordă politicienilor ca să propună o majoritate pentru formarea unui nou guvern.

„Nu vreau să fac predicții și nu cred că sunt eu cel care, în mod necesar, trebuie să pună presiune. Bineînțeles că am un mandat, reprezint cetățenii, dar cred că în momentul de față, fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor.  (…) Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile să ajungă la un consens.

Nu pot să precizez când se va ajunge la acest consens și mai ales nu am instrumente. Adică președintele României nu face dosare, șantaje, ce vă puteți închipui dumneavoastră, astfel încât să ghidoneze niște politicieni, să spună da când ei vor să spună nu. Suntem într-o democrație în care politicienii trebuie să ajungă la un consens. Asta e meseria lor”,  a declarat Nicușor Dan.

Pesimismul președintelui Dan

Președintele a anunțat că luni va avea o nouă rundă de consultări cu liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan s-a declarat pesimist în privința rezultatului viitoarelor discuții.

„Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece”, a explicat Dan.

În plus președintele a refuzat să spună ce va face dacă politicienii nu ajung la o înțelegere în curând.

„Majoritate parlamentară nu este la președinte, răspunderea este la partide. Să-i întrebați (pe liderii partidelor politice n.r.) care este propunerea dumneavoastră pentru o majoritate”, le-a spus Nicușor Dan jurnaliștilor care i-au pus această întrebare.

Răspunsurile președintelui după summitul NATO

Summitul NATO s-a desfășurat marți și miercuri la Ankara. România va ajunge în acest an la un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că România s-a alăturat inițiativei NATO „Drone Edge”, destinată achizițiilor comune de drone de către statele aliate, și va continua să își consolideze rolul în securitatea regiunii Mării Negre.

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