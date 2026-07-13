Prima pagină » Știri externe » UE alocă 120 de milioane de euro Republicii Moldova pentru cumpărarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune

UE alocă 120 de milioane de euro Republicii Moldova pentru cumpărarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune

Uniunea Europeană a alocat, luni, 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova. Suma este alocată în cadrul Instrumentului european pentru pace.
UE alocă 120 de milioane de euro Republicii Moldova pentru cumpărarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune
Diana Nunuț
13 iul. 2026, 17:50, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Consiliul Uniunii Europene a anunțat, luni, alocarea unui ajutor în valoare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova, în cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF).

Concret, măsura va finanța un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență din cadrul Facilității Europene pentru Pace, destinate sprijinirii supravegherii aeriene și a apărării aeriene.

„Acest sprijin va permite în continuare Forțelor Armate ale Moldovei să-și îmbunătățească eficacitatea operațională și, prin urmare, să asigure o mai bună protecție a civililor. Prin această nouă acțiune, sprijinul total acordat de UE Moldovei ajunge la 317 milioane de euro în cadrul Facilității Europene pentru Pace”, se arată în comunicatul emis de Consiliul UE. 

Ministerul de Externe de la Chișinău salută decizia privind alocarea ajutorului financiar

În replică, Ministerul de Externe din Republica Moldova a salutat sprijinul alocat de Consiliul UE.

„Asistența respectiva va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale. Astfel se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și, respectiv, la siguranța cetățenilor țării noastre”, a transmis Ministerul de Externe de la Chișinău printr-un comunicat de presă. 

„Printre exemple de utilizare practică a echipamentului livrat prin intermediul EPF se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor în Republica Moldova în primăvara anului 2026”, mai menționează ministerul.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Englezii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în două cuvinte
GSP.ro
Grindeanu, apel către PNL și USR: „Să nu folosească PNRR pentru a privatiza la super discount companiile de stat”
Gandul
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Raul Cârstocea, istoric specializat în antisemitism: „Luptătorii din rezistența din munți, parașutați în România, aveau conexiuni legionare sau chiar SS”
Libertatea
De ce ar fi murit, de fapt, Doru de la Constanța. Celebrul manelist se confrunta de o boală cumplită
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da