Prima pagină » Știri externe » Președinția rotativă a Consiliului UE, preluată de Irlanda. Care sunt prioritățile mandatului

Președinția rotativă a Consiliului UE, preluată de Irlanda. Care sunt prioritățile mandatului

Irlanda preia, începând de miercuri, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va deține până la sfârșitul anului. Activitatea președinției rotative a Irlandei se bazează pe trei piloni.
Președinția rotativă a Consiliului UE, preluată de Irlanda. Care sunt prioritățile mandatului
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
01 iul. 2026, 12:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Irlanda preia, începând din 1 iulie, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Mandatul are o durată de șase luni și se va încheia, implicit, pe 31 decembrie 2026.

Potrivit site-ului dedicat președinției rotative a Irlandei, prioritățile se bazează pe trei piloni: competitivitate, valori și securitate.

„Vom lucra intens la propuneri în cadrul fiecărui pilon, precum și la prioritățile care le acoperă pe toate trei, inclusiv sprijinul nostru continuu pentru Ucraina și angajamentul nostru la nivel global. Într-o perioadă marcată de incertitudine, vom depune eforturi și pentru consolidarea și stabilizarea relațiilor UE cu vecinii și cu partenerii noștri din întreaga lume, inclusiv cu Regatul Unit și cu Statele Unite”, anunță președinția rotativă a Irlandei.

Bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, prioritatea zero

Prioritatea zero a preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE este reprezentată de negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, cu obiectivul ajungerii la un acord cu Parlamentul European până la finalul acestui an.

„Facilitarea ajungerii la un acord în timp util cu privire la bugetul Uniunii pentru perioada 2028-2034, un nou cadru financiar multianual care să ofere UE mijloacele necesare pentru a face față provocărilor viitorului, sprijinind în același timp politicile-cheie existente, precum Politica Agricolă Comună și Politica de coeziune, va constitui o prioritate principală pentru Președinția irlandeză”, se mai precizează pe site-ul dedicat.

Totodată, valorile comune pentru demnitatea umană, democrație, egalitate, statul de drept și respectul pentru drepturile omului, trebuie să fie apărate și susținute de UE atât pe continent, cât și la nivel global, mai spune președinția rotativă a Irlandei.

Întrucât conflictul din Orientul Mijlociu, dar și războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, „președinția irlandeză se va angaja să promoveze măsuri care să contribuie la consolidarea securității și apărării europene”.

Pe durata președinției rotative a Consiliului UE, Irlanda va găzdui 22 de reuniuni ministeriale informale, o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern ai UE în noiembrie 2026, două conferințe ministeriale/la nivel înalt, precum și peste 250 de alte reuniuni și conferințe importante.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da