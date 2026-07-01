Președinția rotativă a Consiliului UE, preluată de Irlanda. Care sunt prioritățile mandatului

Irlanda preia, începând din 1 iulie, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Mandatul are o durată de șase luni și se va încheia, implicit, pe 31 decembrie 2026.

Potrivit site-ului dedicat președinției rotative a Irlandei, prioritățile se bazează pe trei piloni: competitivitate, valori și securitate.

„Vom lucra intens la propuneri în cadrul fiecărui pilon, precum și la prioritățile care le acoperă pe toate trei, inclusiv sprijinul nostru continuu pentru Ucraina și angajamentul nostru la nivel global. Într-o perioadă marcată de incertitudine, vom depune eforturi și pentru consolidarea și stabilizarea relațiilor UE cu vecinii și cu partenerii noștri din întreaga lume, inclusiv cu Regatul Unit și cu Statele Unite”, anunță președinția rotativă a Irlandei.

Bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, prioritatea zero

Prioritatea zero a preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE este reprezentată de negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, cu obiectivul ajungerii la un acord cu Parlamentul European până la finalul acestui an.

„Facilitarea ajungerii la un acord în timp util cu privire la bugetul Uniunii pentru perioada 2028-2034, un nou cadru financiar multianual care să ofere UE mijloacele necesare pentru a face față provocărilor viitorului, sprijinind în același timp politicile-cheie existente, precum Politica Agricolă Comună și Politica de coeziune, va constitui o prioritate principală pentru Președinția irlandeză”, se mai precizează pe site-ul dedicat.

Totodată, valorile comune pentru demnitatea umană, democrație, egalitate, statul de drept și respectul pentru drepturile omului, trebuie să fie apărate și susținute de UE atât pe continent, cât și la nivel global, mai spune președinția rotativă a Irlandei.

Întrucât conflictul din Orientul Mijlociu, dar și războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, „președinția irlandeză se va angaja să promoveze măsuri care să contribuie la consolidarea securității și apărării europene”.

Pe durata președinției rotative a Consiliului UE, Irlanda va găzdui 22 de reuniuni ministeriale informale, o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern ai UE în noiembrie 2026, două conferințe ministeriale/la nivel înalt, precum și peste 250 de alte reuniuni și conferințe importante.