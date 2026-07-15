Consiliul UE dă undă verde negocierilor pentru noile fonduri destinate migrației și securității

Consiliul Uniunii Europene a ajuns la un acord asupra poziției sale de negociere privind viitorul sprijin financiar al UE pentru migrație, gestionarea frontierelor, politica de vize și securitatea internă în perioada 2028-2034.

Potrivit comunicatului, noile fonduri vor ajuta statele membre să pună în aplicare Pactul privind migrația și azilul. De altfel, vor contribui la protejarea frontierelor externe ale Uniunii și combaterea amenințărilor la adresa securității.

Cele trei regulamente stabilesc cadrul legal pentru finanțarea europeană în aceste domenii și fac parte din viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Deocamdată, poziția Consiliului este una parțială, fiindcă nu include sumele care vor fi alocate și alte aspecte financiare generale. Acestea vor fi stabilite în cadrul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE.

Ministrul irlandez al Justiției, Afacerilor Interne și Migrației, Jim O’Callaghan, a spus că este nevoie de o abordare comună la nivel european.

„Este clar că trebuie să gestionăm migrația și frontierele împreună, ca Uniune. Prin acordul de astăzi, deschidem calea pentru acordarea unui sprijin crucial țărilor UE pe măsură ce acestea pun în aplicare pactul privind migrația și azilul și modernizează gestionarea frontierelor. De asemenea, trebuie să existe sprijin pentru combaterea criminalității și a terorismului, atât online, cât și offline, și pentru a ajuta forțele de ordine să își facă treaba.”, a declarat acesta.

Fiecare capitol, analizat îndeaproape

În domeniul migrației și azilului, fondurile europene vor ajuta la consolidarea sistemului european comun de azil, promovarea migrației legale, integrarea și incluziunea socială.

Totodată, fondurile vor susține returnarea sigură a persoanelor fără drept de ședere și vor contribui la combaterea migrației ilegale.

Pentru gestionarea frontierelor și politica de vize, finanțarea va fi direcționată către protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, îmbunătățirea procesării vizelor, funcționarea spațiului Schengen și menținerea liberei circulații.

În ceea ce privește securitatea internă, obiectivele sunt combaterea criminalității organizate, terorismului, extremismului violent și criminalității cibernetice.

În plus, se dorește îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre și cu țările din afara Uniunii, consolidarea cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii, creșterea rezilienței infrastructurilor critice în fața actelor ostile.

O noutate importantă este că, spre deosebire de actualul buget european, finanțarea va fi acordată prin planuri naționale și regionale de parteneriat.

Fiecare stat membru va elabora un plan unic care va include investițiile și reformele propuse în aceste domenii.

Cum se poziționează Consiliul UE

Consiliul UE propune și mai multă flexibilitate pentru statele membre în folosirea fondurilor.

Acestea nu vor fi obligate să investească în toate obiectivele prevăzute, ci vor putea direcționa finanțarea către prioritățile care răspund cel mai bine nevoilor proprii.

În perioada următoare, mandatul aprobat de Consiliu va sta la baza negocierilor cu Parlamentul European. Sumele finale care vor fi alocate pentru migrație, gestionarea frontierelor și securitatea internă vor fi stabilite după încheierea negocierilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Când a început acest demers

Pe 16 iulie 2025, Comisia Europeană a propus trei regulamente sectoriale care oferă cadrul juridic pentru sprijinul Uniunii în materie de migrație, gestionare a frontierelor și securitate internă pentru perioada 2028-2034.

În urma propunerilor inițiale ale Comisiei Europene pentru acea perioadă, prezentate în iulie și septembrie 2025, un acord al UE înainte de sfârșitul anului 2026 ar permite adoptarea de acte legislative în 2027.