România se confruntă cu un declin demografic accentuat. Populația ar urma să scadă la 15,6 milioane de locuitori în 2080

Institutul Național de Statistică a publicat, cu ocazia Zilei mondiale a populației, marcată anual pe 11 iulie, mai multe informații statistice privind populația României.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României era de 19,043 milioane de locuitori. Populația feminină a fost majoritară, cu 9,752 milioane de persoane, reprezentând 51,2% din totalul populației rezidente.

În mediul urban locuiau 9,770 milioane de persoane, reprezentând peste jumătate din populația rezidentă a țării, respectiv 51,3%.

Potrivit INS, evoluții precum scăderea natalității, menținerea unui spor natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite sunt printre factorii considerați răspunzători de scăderea populației rezidente, precum și de modificarea structurii acesteia pe grupe de vârstă.

Fenomenul de îmbătrânire demografică se adâncește

La 1 ianuarie 2025, comparativ cu 1 ianuarie 2024, se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populației tinere și creșterea ponderii populației vârstnice.

Populația tânără, de 0-14 ani, s-a redus cu 92,2 mii de persoane, ponderea acesteia reprezentând 15,4% din totalul populației rezidente.

Ponderea populației vârstnice, de 65 de ani și peste, a crescut de la 20% la 20,3%, respectiv cu 45,1 mii de persoane.

O preocupare constantă a statisticii oficiale o reprezintă estimarea populației rezidente a României, precum și calculul unor indicatori specifici. INS arată că vârsta medie a continuat să crească, atingând nivelul de 42,8 ani la 1 ianuarie 2025.

Se poate remarca o accelerare a procesului de îmbătrânire demografică de la an la an.

Nord-Est, regiunea cu cei mai mulți locuitori

La 1 ianuarie 2025, regiunea de dezvoltare Nord-Est, formată din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, deținea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,9% în populația rezidentă a țării.

La polul opus se situa regiunea de dezvoltare Vest, formată din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, cu o pondere de 8,8% în populația rezidentă a țării.

Regiunea de dezvoltare București-Ilfov este cea mai urbanizată regiune, populația care locuiește în municipii și orașe reprezentând 85,6% din populația totală a regiunii.

În anul 2025, sporul natural al populației rezidente a continuat să fie negativ, de -104,1 mii de persoane. Valori negative ale acestuia au fost înregistrate în toate regiunile țării.

Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia, de -21,4 mii de persoane, iar cel mai mic în regiunea București-Ilfov, de -7,3 mii de persoane.

Populația rezidentă ar urma să scadă la 15,6 milioane în 2080

Conform celor mai recente proiecții realizate de INS, numărul populației rezidente ar urma să ajungă la 15,633 milioane de persoane în anul 2080, în scădere cu 3,410 milioane de persoane, respectiv cu 17,9%, față de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2025.

Ponderea populației tinere, sub 15 ani, și a populației adulte, de 15-64 de ani, ar urma să scadă, ajungând la 13,7%, respectiv 60,4%, în anul 2080.

Ponderea populației vârstnice, de 65 de ani și peste, ar urma să crească la 25,9%.

Populația lumii

Conform Diviziei de Populație a ONU, la 1 iulie 2023, populația lumii a fost estimată la 8,1 miliarde de locuitori.

Țările cu cea mai mare populație erau India, cu 1,438 miliarde de locuitori, China, cu 1,422 miliarde de locuitori, Statele Unite ale Americii, cu 343 de milioane de locuitori, Indonezia, cu 281 de milioane de locuitori, și Pakistan, cu 247 de milioane de locuitori.

Se prognozează că populația lumii va continua să crească în următorii 50 sau 60 de ani, atingând un vârf de aproximativ 10,3 miliarde de locuitori la mijlocul anilor 2080. După atingerea acestei valori, populația globală ar urma să scadă treptat, ajungând la 10,2 miliarde de oameni până la sfârșitul secolului.

În 63 de țări și zone, care conțineau 28% din populația lumii în 2024, dimensiunea populației a atins un vârf înainte de 2024. Acest grup include China, Germania, Japonia și Federația Rusă.

În alte 48 de țări și zone, reprezentând 10% din populația lumii în 2024, se preconizează că dimensiunea populației va atinge un vârf între 2025 și 2054. Acest grup include Brazilia, Republica Islamică Iran, Turcia și Vietnam.

În celelalte 126 de țări și zone, este probabil ca populația să continue să crească până în 2054, atingând un vârf mai târziu în cursul secolului sau după 2100. Acest grup include câteva dintre cele mai populate țări din lume, precum India, Indonezia, Nigeria, Pakistan și Statele Unite ale Americii.

România, locul 6 în Uniunea Europeană după populație

Conform Eurostat, România ocupă locul 6 în Uniunea Europeană din punct de vedere al populației rezidente, la 1 ianuarie 2025.

Țara cu cea mai mare populație din UE este Germania, cu 83,577 milioane de locuitori, iar țara cu cea mai mică populație este Malta, cu 574,3 mii de locuitori.