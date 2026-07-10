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Pompierii români, încă în Franța, pentru stingerea și prevenirea incendiilor de vegetație

Pompierii români disclocați în Franța, continuă să sprijine omologii francezi în intervențiile împotriva incendiilor de vegetație.
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Daiana Rob
10 iul. 2026, 11:45, Social
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„Pompierii români dislocați în Republica Franceză, în cadrul pre-poziționării desfășurate prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, continuă misiunile de sprijinire a autorităților franceze în gestionarea incendiilor de vegetație și fond forestier”, transmite, vineri, IGSU.

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Joi, salvatorii români au intervenit în mai multe sectoare afectate de incendii, unde au desfășurat activități de monitorizare și de înlăturare a efectelor produse de flăcări.

Potrivit IGSU, ei au verificat zonele afectate, au localizat focarele ascunse și au răcit zonele cu temperaturi ridicate. Pompierii au stins eventualele incendii ce au mocnit, în prevenirea răspândirii incendiilor spre alte zone.

În zonele în care au fost identificate acumulări de material combustibil, focare active sau reaprinderi, pompierii români au intervenit pentru îndepărtarea riscurilor și securizarea perimetrelor.

Echipajele au rămas peste noapte la fața locului pentru a supraveghea zonele afectate.

Vizită oficială a ERCC

Joi, pompierii români și francezi au fost vizitați de un ofițer de legătură al Centrului de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență – ERCC, detașat în Franța.

Reprezentantul ERCC a discutat cu personalul modulului român și a urmărit modul în care se desfășoară activitățile în teren. Team-leaderul modulului și ofițerul de legătură român i-au prezentat situația operativă, intervențiile realizate în sprijinul autorităților franceze și modul în care echipajele române sunt integrate în dispozitivul comun de intervenție.

Reprezentantul ERCC a sprijinul autorităților române pentru misiunile desfășurate în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Franța, încă sub risc de incendii de vegetație

Potrivit meteorologilor francezi, riscul producerii incendiilor de vegetație și de pădure se menține la un nivel semnificativ în sudul Franței.

În departamentul Pyrénées-Orientales, unde este dislocat modulul român, riscul de incendiu este moderat, corespunzător nivelului galben, însă în alte departamente din sudul Franței sunt prognozate niveluri de risc ridicat și foarte ridicat, iar situația rămâne atent monitorizată.

„Pompierii români rămân pregătiți să intervină, sub coordonarea omologilor francezi, ori de câte ori situația din teren o va impune, contribuind la consolidarea răspunsului european în fața incendiilor de vegetație și la protejarea comunităților și a mediului înconjurător”, transmite IGSU.

Misiunile au fost desfășurate sub coordonarea autorităților din Republica Franceză, potrivit dispozitivului de intervenție stabilit pentru zonele afectate.

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