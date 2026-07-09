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Avertizare MAE: Incendii forestiere în sud-estul Norvegiei și atenționare de călătorie pentru români

Institutul Național de Meteorologie (INM) norvegian a emis, joi, o atenționare de călătorie de cod galben de incendii forestiere în zona de sud-est a Norvegiei, în regiunea Agder, zona de coastă cuprinsă între orașele Kristiansand – Oslo, arată MAE, care îi avertizează pe români să evite zona.
Avertizare MAE: Incendii forestiere în sud-estul Norvegiei și atenționare de călătorie pentru români
Sursa: Facebook/NATO
Laura Buciu
09 iul. 2026, 19:34, Știri externe
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Norvegia asupra faptului că Institutul Național de Meteorologie (INM) norvegian a emis, joi, o atenționare de călătorie de cod galben de incendii forestiere în zona de sud-est a Regatului Norvegiei, în regiunea Agder, zona de coastă cuprinsă între orașele Kristiansand – Oslo.

MAE le recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele menționate și să urmărească informațiile actualizate disponibile pe site-ul INM norvegian, la link-ul: https://www.met.no .

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://oslo.mae.ro  și www.mae.ro  și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat”.

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