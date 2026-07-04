Atenționare de călătorie în SUA din cauza unor incendii de vegetație

Avertismentul a fost lansat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Instituția îi informează pe cetățenii români care „se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii asupra faptului că, în această perioadă, sunt înregistrate incendii de vegetație de amploare”.

Incendiile sunt însoțite de ordine de evacuare și cauzate de temperaturile extrem de ridicate, secete prelungite și intensificări ale vântului.

Regiunile afectate de incendii active sunt următoarele

– Arizona: Pocket Fire;

– Utah: Babylon Fire și Cottonwood Fire;

– Colorado: Ferris Fire, Gold Mountain Fire, Aspen Acres Fire și Snyder Fire;

– New Mexico: Sacaton Fire.