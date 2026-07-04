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Atenționare de călătorie în SUA din cauza unor incendii de vegetație

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie în SUA din cauza unor incendii de vegetație. Este vorba despre incendii de amploare de pe Coasta de Vest.
Atenționare de călătorie în SUA din cauza unor incendii de vegetație
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
04 iul. 2026, 19:58, Social
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Avertismentul a fost lansat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Instituția îi informează pe cetățenii români care „se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii asupra faptului că, în această perioadă, sunt înregistrate incendii de vegetație de amploare”.

Incendiile sunt însoțite de ordine de evacuare și cauzate de temperaturile extrem de ridicate, secete prelungite și intensificări ale vântului.

Regiunile afectate de incendii active sunt următoarele
– Arizona: Pocket Fire;

– Utah: Babylon Fire și Cottonwood Fire;

– Colorado: Ferris Fire, Gold Mountain Fire, Aspen Acres Fire și Snyder Fire;

– New Mexico: Sacaton Fire.

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