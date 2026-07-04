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Studiu: Interdicțiile privind telefoanele în școli sunt ineficiente și simpliste

Interzicerea telefoanelor mobile în școli este, cel mai probabil, o măsură ineficientă și prea simplistă pentru combaterea problemelor generate de utilizarea dispozitivelor digitale, arată un studiu realizat de cercetători de la University College London (UCL).
Studiu: Interdicțiile privind telefoanele în școli sunt ineficiente și simpliste
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
04 iul. 2026, 18:48, Social
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Specialiștii UCL au analizat opiniile a 732 de elevi din învățământul secundar, 27 de profesori și 41 de părinți, folosind chestionare și grupuri de discuție, scrie The Independent.

Rezultatele arată că interdicțiile sunt susținute de majoritatea adulților: 87% dintre profesori și 88% dintre părinți sunt în favoarea lor. În schimb, 75% dintre elevi spun că nu sunt de acord cu această politică, pe care o consideră excesiv de punitivă.

Participanții au afirmat că folosesc smartphone-urile pentru activități esențiale din viața de zi cu zi, precum realizarea temelor, consultarea orarelor mijloacelor de transport sau verificarea prognozei meteo.

Poate agrava problemele existente

Raportul avertizează că interdicțiile generale pot produce un „efect de transfer”, prin care probleme precum hărțuirea cibernetică sau hărțuirea sexuală online devin mai puțin vizibile, fără ca acestea să fie rezolvate. Potrivit autorilor, elevii sunt mai puțin dispuși să raporteze astfel de situații, în timp ce platformele și conținutul dăunător rămân neabordate.

„Acest transfer poate agrava problemele existente prin creșterea timpului petrecut în fața ecranelor acasă, iar încrederea erodată poate face ca tinerii să fie mai puțin dispuși să raporteze abuzurile online”, se arată în raport.

Autoarea principală a studiului, profesoara Jessica Ringrose, a declarat că elevii percep interdicțiile generale ca pe măsuri punitive, nu ca pe unele menite să îi sprijine.

„Ei au simțit că interdicțiile subminează încrederea dintre ei și adulții din viața lor, despre care consideră că nu înțeleg rolul esențial pe care telefoanele mobile îl au în rutina lor zilnică”, a afirmat Ringrose.

Interdicție în Anglia

La rândul său, coautoarea studiului, Edith Rodda, doctorandă la Institutul de Educație al UCL, a avertizat că politicile introduse fără consultarea elevilor riscă să genereze un cerc vicios al sancțiunilor.

„Elevii găsesc inevitabil modalități de a ocoli restricțiile, inclusiv prin deschiderea huselor securizate pentru telefoane”, a spus aceasta.

Studiul apare după ce interdicția guvernamentală privind utilizarea smartphone-urilor în școli a intrat în vigoare în toată Anglia. Școlile trebuie acum să se asigure că elevii nu au acces la telefoanele mobile sau la dispozitive inteligente similare pe parcursul întregii zile de școală.

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