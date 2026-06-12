MAE emite o atenționare de călătorie privitoare la Rusia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care „se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Federația Rusă dinspre Republica Estonia, prin punctul de trecere a frontierei Narva–Ivangorod, asupra faptului că autoritățile estoniene au anunțat reducerea programului de funcționare”.

Astfel, începând cu data de 15 iunie 2026, punctul de trecere a frontierei Narva–Ivangorod va fi deschis în intervalul orar 7:00–19:00, doar pentru circulația pietonală.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, pot suna la Ambasada României în Federația Rusă.