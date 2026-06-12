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MAE emite o atenționare de călătorie privitoare la Rusia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atenționare de călătorie privitoare la Rusia. Aceasta vizează închiderea temporară a punctului de trecere a frontierei Narva–Ivangorod.
MAE emite o atenționare de călătorie privitoare la Rusia
Petru Mazilu
12 iun. 2026, 21:24, Politic
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care „se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Federația Rusă dinspre Republica Estonia, prin punctul de trecere a frontierei Narva–Ivangorod, asupra faptului că autoritățile estoniene au anunțat reducerea programului de funcționare”.

Astfel, începând cu data de 15 iunie 2026, punctul de trecere a frontierei Narva–Ivangorod va fi deschis în intervalul orar 7:00–19:00, doar pentru circulația pietonală.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, pot suna la Ambasada României în Federația Rusă.

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