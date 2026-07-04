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Spania: Incendiile de vegetație au ars aproximativ 50.000 de hectare de teren în ultimul an

Sezonul incendiilor de vegetație din Spania se intensifică. Aproximativ 50.000 de hectare au ars, iar 14 incendii forestiere de amploare au fost înregistrate până acum în acest an.
Spania: Incendiile de vegetație au ars aproximativ 50.000 de hectare de teren în ultimul an
Ioana Târziu
04 iul. 2026, 10:57, Știri externe
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Sistemul european de informații privind incendiile forestiere estimează că aproximativ 50.000 de hectare au ars deja în Spania în acest an, potrivit Euronews.

Acest sistem utilizează imagini din satelit.

Ministerul pentru Tranziția Ecologică declară o cifră puțin mai mică, de 39.700 de hectare arse până la 21 iunie. Cifrele sunt pe baza rapoartelor transmise de comunitățile autonome, potrivit sursei.

Iunie, cea mai neagră lună

Deocamdată, iunie reprezintă cea mai neagră lună. 15.900 de hectare au ars doar în această lună. Au ars mai multe hectare în iunie decât în ​​oricare altă lună din 2026 până acum.

Iulie, în schimb, a început fără incendii majore notabile, cel puțin până în momentul în care au fost întocmite aceste cifre, arată sursa citată.

Provincia Cantabria este cea mai afectată. Aproximativ 15.500 de hectare au fost arse, reprezentând cea mai mare cifră din țară. 

Din punct de vedere istoric, Orense, Zamora și León sunt cele care înregistrează cele mai slabe cifre an de an, din cauza vegetației și a terenului lor.

Álava este un alt caz frapant: abia 100 de hectare au ars, o cifră mică în termeni absoluți. Însă, cifra este mult peste ceea ce s-ar aștepta în acest moment al anului, având în vedere istoricul său.

14 incendii de vegetație înregistrate în acest an

În ceea ce privește cele mai mari incendii, Spania înregistrează 14 până acum în acest an, conform aceleiași surse.

În Spania au fost înregistrate 353 de incendii majore până în acest secol. Acestea reprezintă doar o mică parte din totalul incendiilor declarate în fiecare an. Însă, sunt responsabile pentru o mare parte din pagube și lasă cicatrici care se vindecă în decenii.

Hectare întregi au ars și în alte țări din UE

Fenomenul nu se limitează la Spania. În Uniunea Europeană, suprafața arsă se ridică deja la aproximativ 130.400 de hectare. Numărul reprezintă cu 16% peste ceea ce este obișnuit pentru această perioadă a anului. În unele țări, efectele sunt chiar mai mari:

  • Slovacia a depășit cu mult media istorică pentru această perioadă a anului;
  • Franța are mai multe fronturi de incendiu active;
  • În Estonia, cifra este de opt ori mai mare decât se aștepta;
  • Portugalia a declanșat Mecanismul european de protecție civilă din cauza incendiilor.

Modelul se repetă sezon după sezon. După câteva luni de calm relativ, urmează vârfuri care concentrează o mare parte din pagubele anuale, mai specifică sursa citată. 

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