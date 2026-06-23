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Valul de căldură oprește una dintre cele mai populare tradiții din Spania. Zeci de orașe renunță la focurile de San Juan

Temperaturile extreme au determinat autoritățile din numeroase localități din Spania să anuleze tradiționalele focuri de San Juan, sărbătoare care marchează în fiecare an noaptea de 23 spre 24 iunie, transmite Euronews.
Valul de căldură oprește una dintre cele mai populare tradiții din Spania. Zeci de orașe renunță la focurile de San Juan
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
23 iun. 2026, 10:49, Știri externe
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Potrivit Euronews, cinci provincii spaniole se aflau marți sub cod roșu de caniculă, în timp ce temperaturile urmau să atingă sau chiar să depășească pragul de 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării. În mod surprinzător, cele mai severe avertizări au fost emise pentru zone din nordul Spaniei. Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) a instituit cod roșu pentru zone din Țara Bascilor și Cantabria. În sud, regiuni din Andaluzia se confruntă, de asemenea, cu temperaturi extreme.

Focurile din San Juan, Spania- sărbătoare tradițională. Sursa foto: X

În Madrid sunt așteptate temperaturi apropiate de 40°C, în timp ce în anumite zone din Andaluzia și Extremadura valorile ar putea depăși 42°C. Meteorologii avertizează că nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, temperaturile urmând să rămână peste 25°C în multe regiuni.

Riscul de incendii schimbă planurile autorităților

Dincolo de disconfortul provocat de căldură, autoritățile sunt preocupate de pericolul incendiilor de vegetație. Mai multe regiuni, inclusiv Catalonia, Castilla-La Mancha, Comunitatea Valenciană și Galicia, se confruntă cu un risc foarte ridicat de izbucnire a incendiilor. Astfel, zeci de localități au decis să anuleze focurile tradiționale de San Juan pentru a evita orice incident. Printre orașele care au renunțat la evenimente se numără Sopela, Getxo, Barakaldo, Santurtzi, Gernika și Amorebieta. În Țara Bascilor, Departamentul pentru Securitate a recomandat autorităților locale să evite aprinderea focurilor în apropierea zonelor împădurite.

Unele orașe păstrează tradiția, dar cu restricții

Nu toate administrațiile locale au optat pentru anularea completă a manifestărilor. În Bilbao, autoritățile au permis organizarea focurilor doar în zone urbane, pe suprafețe betonate și la distanță de vegetație. Măsura este însoțită de prezența suplimentară a echipajelor de pompieri și de reguli stricte de siguranță. Potrivit meteorologilor, episodul de caniculă ar urma să înceapă să se atenueze de joi, când o masă de aer mai rece va aduce temperaturile mai aproape de valorile normale pentru această perioadă a anului. Focurile de San Juan reprezintă una dintre cele mai populare tradiții de început de vară din Spania, iar anularea lor în numeroase localități ilustrează impactul tot mai mare pe care fenomenele meteorologice extreme îl au asupra vieții de zi cu zi.

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