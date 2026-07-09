Franța. Marine Le Pen e pe val privind prezidențialele din 2027, în ciuda condamnării. Ce arată două sondaje

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, i-ar învinge pe toți rivalii săi la alegerile prezidențiale din 2027, în ciuda condamnării sale pentru deturnare de fonduri ale UE.

Un sondaj Ifop realizat pentru LCI și Le Figaro în această săptămână o plasează pe lidera Rassemblement National (RN) la 36% în primul tur, cu patru puncte procentuale mai mult decât la jumătatea lunii iunie, scrie Reuters.

Contracandidații săi s-ar afla la mare distanță: Édouard Philippe ar obține 19%, iar Gabriel Attal și Jean-Luc Mélenchon câte 15%.

În turul decisiv, Le Pen l-ar învinge pe Philippe cu 54 la 46%, pe Attal cu 55 la 45% și pe Mélenchon, liderul radical de stânga, cu 70 la 30%.

Cel de-al doilea sondaj, realizat de Toluna Harris Interactive pentru M6 și RTL, arată rezultate similare.

În primul tur, Marine Le Pen s-ar situa pe primul loc, cu 34-36%, fiind urmată de Édouard Philippe, cu 20%, și de Gabriel Attal și Mélenchon, cu câte 16%.

În turul al doilea, lidera extremei drepte franceze l-ar învinge pe Philippe cu 51 la 49%, într-o confruntare cu Attal, ea ar conduce cu 55 la 45%, iar într-un tur decisiv cu Mélenchon, ea ar conduce cu 67 la 33%, arată sondajul citat de Reuters.

În ciuda condamnării, Marine Le Pen a anunțat că va candida la prezidențialele din Franța din 2027

Marți, Marine Le Pen a fost condamnată la trei ani de închisoare, inclusiv un an de executat sub monitorizare electronică, în timpul procesului de apel al asistenților parlamentari ai europarlamentarilor Frontului Național.

Lui Marine Le Pen i s-a aplicat o interdicție de a ocupa funcții publice timp de 45 de luni, dintre care 30 de luni au fost suspendate.

Instanța a considerat că Marine Le Pen a executat deja 15 luni de pedeapsă de ineligibilitate începând cu 31 martie 2025. Prin urmare, ea este eligibilă și poate candida legal la Președinția Franței.

Cu toate acestea, Marine Le Pen a anunțat, într-un interviu acordat postului de televiziune TF1, că va candida la alegerile prezidențiale din Franța din 2027.