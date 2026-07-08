Prima pagină » Știrile zilei » Când execută pedeapsa Marine Le Pen, dacă ajunge Președinte? Procurorul general al Curții de Apel din Paris dă peste cap prezidențialele din Franța

Când execută pedeapsa Marine Le Pen, dacă ajunge Președinte? Procurorul general al Curții de Apel din Paris dă peste cap prezidențialele din Franța

Marie-Suzanne Le Quéau, procurorul general de la Curtea de Apel din Paris, a făcut declarații publice cu privire la condamnarea lui Marine Le Pen.
Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc
Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc
Doi copii au făcut prăpăd în curtea unde sunt depozitate mașinile ridicate în Sectorul 4 al Capitalei: 10 mașini distruse
Doi copii au făcut prăpăd în curtea unde sunt depozitate mașinile ridicate în Sectorul 4 al Capitalei: 10 mașini distruse
Captură de țigări la granița cu Bulgaria: aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagaje
Captură de țigări la granița cu Bulgaria: aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagaje
26 de miliarde de euro costă cel mai mare proiect din istoria NATO, despre care Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă. România, printre beneficiari
26 de miliarde de euro costă cel mai mare proiect din istoria NATO, despre care Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă. România, printre beneficiari
Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Există un raport preliminar și există un dialog cu Ucraina
Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Există un raport preliminar și există un dialog cu Ucraina
Sorina Matei
08 iul. 2026, 14:45, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La închisoare, înainte și…după

Marie-Suzanne Le Quéau, procurorul general de Curtea de Apel din Paris, a anunțat că dacă lidera Adunării Naționale, Marine Le Pen, câștigă alegerile prezidențiale franceze, ea va trebui să își ispășească pedeapsa și după ce nu va mai fi președinte. Marie-Suzanne Le Quéau reprezintă acuzarea în procesul de mare profil privind asistenții fictivi ai partidului Frontul Național (acum Adunarea Națională) din Parlamentul European.

„Dacă Marine Le Pen va fi aleasă președintă a Republicii, decizia Curții de Apel va fi suspendată de imunitatea prezidențială și va putea fi executată doar după încheierea mandatului său”, a declarat Marie-Suzanne Le Quéau, procuror general la Curtea de Apel din Paris la TF1.

Marie-Suzanne Le Quéau a făcut și alte declarații surprinzătoare:

  • „Dacă decizia Curții de Casație va fi pronunțată în ianuarie, voi executa imediat hotărârea Curții de Apel și voi transmite decizia judecătorului de condamnare, care va revizui termenii porțiunii ferme a pedepsei cu închisoarea
  • Va depune Curtea de Apel recurs la Curtea de Casație?„Dacă voi considera că statul de drept a fost interpretat greșit, voi depune recurs la momentul respectiv. Îmi voi anunța decizia la începutul săptămânii viitoare
  • „Există o divergență de opinie între procurorul general și consilierii curții de apel în ceea ce privește condițiile de ineligibilitate. Acesta este cursul normal al procesului de apel. Nu am reușit să-i conving, așa merge, suntem obișnuiți”.

Condamnarea lui Marine Le Pen

Pe 7 iulie 2026, ieri Curtea de Apel din Paris a confirmat ieri dreptul lui Marine Le Pen de a candida la președinția Franței.

Photo by Florian Poitout/ABACAPRESS.COM

În primăvara anului 2025, o instanță de fond a găsit-o vinovată de crearea unui sistem care permitea fondurilor europene să plătească angajații care lucrau efectiv pentru partid în Franța. Le Pen a primit o pedeapsă de cinci ani de interdicție de a candida la funcții publice, patru ani de închisoare (doi dintre aceștia cu suspendare, iar restul putând fi executați cu o brățară electronică) și o amendă de 100.000 de euro.

„Atâta timp cât cazul se află pe rolul Curții de Casație, nu voi pune în aplicare decizia Curții de Apel. Prin urmare, Marine Le Pen își va începe campania fără o brățară electronică de urmărire.

Cu toate acestea, dacă decizia Curții de Casație este emisă înainte de alegerile prezidențiale, este posibil să fie obligată să poarte brățara pentru restul campaniei. Dar până atunci , Marine Le Pen este din nou prezumată nevinovată, ca orice persoană condamnată”, a declarat procurorul.

French far-right party Rassemblement National (RN) president Jordan Bardella and President of Rassemblement National parliamentary group Marine Le Pen (C) attend a RN party event „La fete champetre” in Lievin, northern France on July 4, 2026. Photo by Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM.

Dacă decizia Curții de Casație va fi luată după posibila alegere a lui Marine Le Pen ca președinte, pedeapsa se va aplica doar după demisia acesteia, deoarece imunitatea prezidențială o va proteja pe toată durata mandatului.

Marine Le Pen a fost condamnată la trei ani de închisoare, dintre care un an urma să fie executat în arest la domiciliu cu o brățară electronică.

În urma hotărârii judecătorești de ieri, politiciana și-a confirmat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2027.

Marine Le Pen (57 de ani) a anunțat că își va începe în curând campania la Președinție alături de liderul partidului, Jordan Bardella.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Nicușor Dan, moment de blocaj la Summitul NATO. Întrebarea despre o miză strategică a României l-a prins nepregătit
Gandul
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Cel mai lung proces de mare corupție din România. Prima sentință, cu faptele prescrise, după 13 ani și 154 de amânări. Justiția a avut nouă miniștri cât timp a fost judecat „Lotul Oniga”
Libertatea
Boala de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome. Două analize simple o pot depista din timp
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da