UPDATE 15.05. Lui Marine Le Pen i s-a aplicat o interdicție de a ocupa funcții publice timp de 45 de luni, dintre care 30 de luni au fost suspendate. Această interdicție a fost deja executată, anunță presa franceză.
Instanța consideră că Marine Le Pen a executat deja 15 luni de pedeapsă de ineligibilitate începând cu 31 martie 2025. Prin urmare, ea este eligibilă și poate candida legal la Președinția Franței.
Într-un interviu exclusiv acordat postului de televiziune BFMTV la sfârșitul lunii februarie, Marine Le Pen a declarat că nu va mai desfășura o nouă campanie prezidențială dacă va fi condamnată să poarte o brățară electronică.
„Nu putem face campanie în aceste condiții”, a spus ea.
Le Pen are dreptul să candideze la alegerile prezidențiale din Franța din 2027 și își va anunța decizia ulterior, potrivit BFMTV.
Marine Le Pen a fost condamnată la trei ani de închisoare, dintre care un an urma să fie executat în arest la domiciliu cu o etichetă electronică.
Decizia a fost pronunțată de către Curtea de Apel din Paris în așa-numitul caz al asistenților parlamentari europeni, pe vremea când partidul se numea încă Frontul Național.
La rândul său, președintele Adunării Naționale, Jordan Bardella, a declarat ieri că este „calm și gata să accepte consecințele” deciziei Curții de Apel privind-o pe Marine Le Pen.
În timpul pronunțării sentinței deputatului, susținătorii și-au acoperit gura cu mâinile.
Înainte de anunțarea deciziei Curții de Apel, Marine Le Pen a indicat în repetate rânduri că nu dorește să facă campanie electorală sub o brățară electronică.
Le Pen, în vârstă de 57 de ani, a fost găsită vinovată anul trecut de deturnare de fonduri ale Parlamentului European. Dosarul vizează acuzații potrivit cărora fonduri europene au fost folosite pentru plata unor asistenți care lucrau, cel puțin parțial, pentru partidul său și nu pentru activități legate de Parlamentul European.
Dacă interdicția va fi menținută, Le Pen nu va putea intra în cursa prezidențială. În acest scenariu, candidatul Rassemblement National ar urma să fie Jordan Bardella, președintele partidului, în vârstă de 30 de ani. Un sondaj Ifop citat de Politico arăta că el ar putea obține până la 37% în primul tur, cu peste 15 puncte procentuale în fața celui mai apropiat contracandidat în scenariile testate.
Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate anul viitor. Primul tur va avea loc pe 18 aprilie, iar al doilea tur pe 2 mai, dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturi. Emmanuel Macron nu mai poate candida pentru un al treilea mandat.