UPDATE 15.05. Lui Marine Le Pen i s-a aplicat o interdicție de a ocupa funcții publice timp de 45 de luni, dintre care 30 de luni au fost suspendate. Această interdicție a fost deja executată, anunță presa franceză.

Instanța consideră că Marine Le Pen a executat deja 15 luni de pedeapsă de ineligibilitate începând cu 31 martie 2025. Prin urmare, ea este eligibilă și poate candida legal la Președinția Franței.

Într-un interviu exclusiv acordat postului de televiziune BFMTV la sfârșitul lunii februarie, Marine Le Pen a declarat că nu va mai desfășura o nouă campanie prezidențială dacă va fi condamnată să poarte o brățară electronică.

„Nu putem face campanie în aceste condiții”, a spus ea.

Le Pen are dreptul să candideze la alegerile prezidențiale din Franța din 2027 și își va anunța decizia ulterior, potrivit BFMTV.

Marine Le Pen a fost condamnată la trei ani de închisoare, dintre care un an urma să fie executat în arest la domiciliu cu o etichetă electronică.

Decizia a fost pronunțată de către Curtea de Apel din Paris în așa-numitul caz al asistenților parlamentari europeni, pe vremea când partidul se numea încă Frontul Național.