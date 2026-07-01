Franța a stabilit data alegerilor prezidențiale. Cine i-ar putea lua locul lui Macron

Al doilea mandat al președintelui francez Emmanuel Macron se încheie pe 13 mai.

citați de Politico Alegătorii francezi vor merge la urne pentru a alege un nou președinte pe 18 aprilie și pe 2 mai anul viitor, potrivit a doi oficiali guvernamentali,

Detaliile alegerilor, relatate inițial de ziarul local Ouest France, urmează să fie anunțate public după o ședință de cabinet de miercuri dimineață.

Având în vedere constrângerile legale și constituționale privind datele alegerilor prezidențiale franceze, singurele alte date care ar fi funcționat au fost 11 aprilie și 25 aprilie. Cu toate acestea, datele alese vor face ca alegerile să aibă loc mai aproape de 13 mai, când se încheie al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron.

Întrucât Macron nu are voie să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv, un număr mare de candidați se aliniază în cursă pentru a-l înlocui. Printre aceștia se numără doi dintre foștii săi prim-miniștri, Edouard Philippe și Gabriel Attal , și liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon .