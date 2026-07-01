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Franța a stabilit data alegerilor prezidențiale. Cine i-ar putea lua locul lui Macron

Franța va organiza alegeri prezidențiale pe 18 aprilie și 2 mai 2027. Este anunțul făcut de Guvern. Având în vedere că Emmanuel Macron nu mai poate candida din nou, numeroși candidați inclusiv foștii prim-miniștri Edouard Philippe și Gabriel Attal, precum și Jean- Luc Mélenchon din stânga radicală, urmează să se înscris în cursă. Candidatul favorit al Adunării Naționale nu a fost încă decis din cauza unei dispute între liderii săi, Marine Le Pen și Jordan Bardella.
Franța a stabilit data alegerilor prezidențiale. Cine i-ar putea lua locul lui Macron
Sorina Matei
01 iul. 2026, 13:13, Politic
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Al doilea mandat al președintelui francez Emmanuel Macron se încheie pe 13 mai.

Alegătorii francezi vor merge la urne pentru a alege un nou președinte pe 18 aprilie și pe 2 mai anul viitor, potrivit a doi oficiali guvernamentali, citați de Politico.
Detaliile alegerilor, relatate inițial de ziarul local Ouest France, urmează să fie anunțate public după o ședință de cabinet de miercuri dimineață.
Având în vedere constrângerile legale și constituționale privind datele alegerilor prezidențiale franceze, singurele alte date care ar fi funcționat au fost 11 aprilie și 25 aprilie. Cu toate acestea, datele alese vor face ca alegerile să aibă loc mai aproape de 13 mai, când se încheie al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron.
Întrucât Macron nu are voie să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv, un număr mare de candidați se aliniază în cursă pentru a-l înlocui. Printre aceștia se numără doi dintre foștii săi prim-miniștri, Edouard Philippe și Gabriel Attal , și liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon .
Favoritul va fi oricine va candida de la Adunarea Națională, susțin jurnaliștii. Însă partidul de extremă dreapta nu poate decide dacă lidera de lungă durată, Marine Le Pen, sau vedeta în ascensiune, Jordan Bardella, vor candida până când instanța nu va decide asupra apelului lui Le Pen la condamnarea sa pentru deturnare de fonduri UE și interdicția de cinci ani de a candida pentru funcții publice.

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