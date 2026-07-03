Povestea de dragoste care îi poate complica drumul lui Jordan Bardella. Iubita-prințesă, averea offshore și imaginile de la Monaco care au stârnit critici

Jordan Bardella și-a construit ascensiunea politică pe imaginea unui lider provenit dintr-un mediu modest, crescut în suburbiile Parisului și conectat la problemele francezilor obișnuiți. Această imagine l-a ajutat să devină una dintre cele mai populare figuri politice din Franța și un posibil succesor al Marinei Le Pen în cursa pentru Palatul Élysée, relatează Politico.

Relația cu Maria Carolina de Bourbon-Două Sicilii complică însă această narațiune. Prințesa, în vârstă de 23 de ani, provine dintr-o familie aristocratică, cu reședințe în locuri exclusiviste din Franța, Italia și Monaco. Familia sa deține, potrivit unei analize citate de presa internațională, o avere de peste 130 de milioane de euro plasată în trusturi offshore.

Momentul Monaco care i-a adus primele critici serioase

Controversa a izbucnit după ce Bardella a fost filmat la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, zâmbind și petrecând alături de iubita sa și de invitați VIP. Momentul a fost cu atât mai sensibil cu cât, în aceeași perioadă, Franța era marcată de cazul tragic al unei fete de 11 ani violate și ucise.

Întrebat ulterior, la televiziune, dacă prezența sa la Monaco a fost nepotrivită în contextul marșului tăcut organizat pentru victimă, Bardella a reacționat iritat: „Este o întrebare serioasă? Sunt marșuri tăcute în fiecare zi”.

Răspunsul a fost rapid criticat în presa franceză, iar imaginea liderului extrem de disciplinat mediatic a fost afectată. Chiar și în interiorul partidului său, unii oficiali au recunoscut că imaginile de la Monaco au reprezentat „o greșeală” și „o secvență proastă”.

Averea iubitei, punct vulnerabil pentru un partid anti-elite

Pentru Rassemblement National, problema nu este doar relația în sine, ci simbolistica ei. Partidul Marinei Le Pen și al lui Jordan Bardella a crescut politic atacând elitele globalizate, bogații rupți de realitate și influența banilor în politică.

Or, asocierea liderului său cu o prințesă europeană, crescută între Paris, Roma și Monaco, educată de profesori particulari și prezentă constant în lumea luxului, riscă să slăbească exact mesajul anti-sistem pe care Bardella îl transmite alegătorilor săi.

Un oficial din Rassemblement National a rezumat pentru Politico riscul: „Nu văd avantajele, văd doar dezavantajele. Suntem într-o societate căreia nu-i place bling-bling-ul”.

Adversarii de stânga văd o oportunitate politică

Rivalii de stânga ai lui Bardella au început deja să exploateze tema.

Paul Vannier, deputat al formațiunii radicale La France Insoumise, a susținut că Bardella reprezintă o schimbare ideologică în interiorul extremei drepte franceze, spre o zonă „ultra-liberală”. În opinia sa, aparițiile publice alături de o prințesă și participarea la evenimente ale jet-setului internațional transmit o imagine incompatibilă cu discursul de apărare a francezilor obișnuiți.

Bardella rămâne favorit, dar testul abia începe

Deocamdată, episodul nu pare să-i fi prăbușit popularitatea. Bardella rămâne una dintre cele mai puternice figuri politice din Franța și este văzut ca favorit în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2027, mai ales dacă Marine Le Pen nu va putea candida din cauza interdicției electorale de cinci ani, aflată încă în procedură de apel.

Pe 7 iulie, Bardella ar urma să afle dacă devine oficial varianta Rassemblement National pentru prezidențiale, în cazul în care interdicția Marinei Le Pen va fi menținută.