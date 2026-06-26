Sondaj prezidențiale Franța 2027: Jordan Bardella urcă la cel mai ridicat nivel, iar Édouard Philippe rămâne peste Gabriel Attal

Un nou sondaj Ifop-Fiducial pentru LCI, Le Figaro și Sud Radio confirmă avansul clar al Rassemblement National înaintea alegerilor prezidențiale din Franța din 2027. Potrivit sondajelor publicate joi, Jordan Bardella este creditat cu 35% până la 37% din intențiile de vot în primul tur, în funcție de scenariul testat, peste Marine Le Pen, estimată la 32%.

Rezultatul îl plasează pe Bardella la cel mai înalt nivel dintre candidații testați și întărește ideea că RN ar intra în turul al doilea aproape indiferent de configurația politică. Dacă se adaugă scorul potențial al lui Éric Zemmour, estimat între 3,5% și 6%, blocul naționalist s-ar apropia de 40% în primul tur, un prag considerat fără precedent în actuala Republică franceză.

În tabăra de centru, fostul premier Édouard Philippe păstrează avantajul în fața lui Gabriel Attal. Philippe este cotat cu 19% până la 21% în scenariile în care Attal nu candidează, în timp ce liderul Renaissance ar obține 15% dacă ar fi singurul reprezentant al centrului. Dacă ambii ar intra în cursă, Philippe ar rămâne în față, cu 14%, față de 8% pentru Attal.

Diferența față de RN rămâne însă mare. Le Journal du Dimanche notează că distanța blocului central față de Bardella ajunge între 14 și 22 de puncte, în funcție de scenariu, chiar dacă Philippe pare să capteze mai bine electoratul de dreapta și o parte din vechiul electorat macronist.

La dreapta tradițională, Bruno Retailleau este creditat în general cu 8% până la 11%, cu o excepție în care ar urca la 14%. La stânga, Jean-Luc Mélenchon rămâne cel mai bine plasat, cu 12% până la 15%, înaintea lui Raphaël Glucksmann, estimat la 8% până la 11%. François Hollande, testat în locul lui Glucksmann, ar obține 9%.

Marine Le Pen

Contextul politic rămâne influențat și de situația juridică a lui Marine Le Pen. Curtea de Apel urmează să se pronunțe pe 7 iulie în dosarul privind folosirea fondurilor europene, iar o eventuală interdicție de a candida ar putea deschide definitiv drumul lui Bardella ca reprezentant al RN în 2027. Dacă Le Pen nu poate candida, Bardella este așteptat să intre în cursă în locul ei.

Sondajul a fost realizat online, între 22 și 24 iunie 2026, pe un eșantion de 1.415 persoane reprezentativ pentru populația franceză adultă, prin metoda cotelor. Marja de eroare este cuprinsă între 1,1 și 2,5 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că rezultatele indică o fotografie de moment, nu o predicție certă a votului din 2027.