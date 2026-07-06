Franța: Bardella urmează să afle dacă va fi candidatul extremei drepte la prezidențiale

Jordan Bardella se află marți în fața unui moment decisiv pentru cariera sa, când va afla dacă problemele juridice ale lui Marine Le Pen o vor împiedica să candideze la următoarele alegeri prezidențiale din Franța, transformându-l pe el în candidatul partidului, relatează Politico.

Le Pen a fost condamnată anul trecut într-un dosar privind deturnarea unor fonduri ale Parlamentului European și a primit o interdicție de cinci ani de a candida pentru funcții publice. Ea a contestat decizia, iar verdictul așteptat marți poate decide cine va reprezenta Rassemblement National în cursa pentru succesiunea președintelui Emmanuel Macron.

Bardella, „Planul B” al extremei drepte

Până acum, Le Pen și Bardella au încercat să transmită un mesaj de unitate. Marine Le Pen a rămas candidata preferată a partidului, în timp ce Bardella a fost prezentat drept „Planul B”, în cazul în care lidera extremei drepte nu va putea intra în cursă.

În ultimele luni însă, șansele lui Le Pen de a obține un verdict favorabil au părut tot mai mici, iar Bardella a început să își consolideze profilul prezidențial. El a avut apariții publice atent selectate și a făcut mai multe deplasări în străinătate.

Dacă instanța îi va menține interdicția, Le Pen a sugerat că nu va prelungi și mai mult disputa juridică. În acest scenariu, Bardella ar fi propulsat în postura de candidat al Rassemblement National, la doar 30 de ani.

Un sondaj Ifop publicat luna trecută sugera că Bardella ar câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale, care este urmat de un tur doi dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturi, cu până la 37% din voturi, cu peste 15 puncte procentuale în fața celui mai apropiat rival în fiecare dintre scenariile testate. Alte sondaje arată că Bardella ar câștiga în majoritatea scenariilor de tur doi.

„Jordan nu are aceeași experiență ca Marine, dar este extraordinar ce a reușit să realizeze la vârsta lui”, a declarat deputatul RN Alexandre Sabatou.

Lipsa de experiență, principala vulnerabilitate a lui Bardella

Însă ascensiunea fulgerătoare a lui Bardella a provocat neliniște în partidul său. Unii se tem că ar putea să nu aibă experiența necesară pentru a câștiga alegerile prezidențiale sau că ar putea trăda valorile de bază ale partidului pentru a ajunge acolo.

„Va fi nevoie de o muncă uriașă pentru a construi o campanie complet diferită”, a spus un lider important al Rassemblement National pentru Politico.

„Totul a fost construit în jurul lui Marine Le Pen în ultimii 20 de ani. Va trebui să refacem totul”, a spus acesta.

Chiar dacă Bardella poate atrage o parte mai largă a electoratului decât Le Pen, lipsa lui de experiență s-ar putea transforma într-o oportunitate pentru rivalii săi.

„Va trebui să convingă oamenii că unui tânăr de 30 de ani i se pot încredința codurile nucleare”, a spus un consilier conservator care îl susține pe candidatul prezidențial al Les Républicains, Bruno Retailleau.

Deși Bardella este o figură cunoscută în cercurile politice europene și un fel de fenomen pe TikTok, el nu este încă foarte cunoscut în Franța, mai ales în comparație cu Le Pen, care este un nume familiar pentru publicul larg.

Bardella trebuie să își clarifice pozițiile politice

Dacă Bardella o va înlocui pe Le Pen, va trebui să își clarifice poziția pe o serie de teme, inclusiv economia și finanțele publice.

Aceasta este una dintre principalele tensiuni din RN. Partidul încearcă să atragă alegători conservatori moderați, fără să își piardă electoratul tradițional, format în mare parte din muncitori.

Bardella și echipa sa au provocat deja nemulțumiri în interiorul RN după ce au intrat în dezbaterea din Franța privind reforma pensiilor, punând sub semnul întrebării dacă ar respecta promisiunea anterioară a partidului de a reduce vârsta de pensionare la 62 de ani.

„Oamenii nu știu cu adevărat ce susține”, a spus un consilier conservator. „Când dezbaterile politice devin complicate, face gafe mari atunci când este presat pe anumite subiecte. Asta va începe să se vadă”.