Scandal în UE pe tema discuțiilor cu Putin. Macron și Merz critică demersurile șefului Consiliului European

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, au criticat, la summitul UE de joi seară de la Bruxelles, demersurile președintelui Consiliului European, António Costa, de a deschide un canal de comunicare cu Kremlinul, potrivit Politico, care citează cinci diplomați și oficiali UE informați despre discuțiile purtate cu ușile închise.

Dispută în UE privind dialogul cu Rusia

Discuțiile au scos la iveală tensiuni puternice între liderii europeni privind relația cu Rusia și cine ar trebui să vorbească în numele Europei în eventuale negocieri cu Vladimir Putin.

Liderii unora dintre cele mai ferme țări anti-Rusia, precum și cei ai Danemarcei și Țărilor de Jos, s-au alăturat poziției lui Macron și Merz. Unii dintre ei și-au exprimat o nemulțumire neobișnuit de dură față de Costa, au declarat trei dintre oficiali pentru Politico.

„Uniunea Europeană nu își poate asuma rolul de mediator în aceste negocieri”, a declarat premierul Estoniei, Kristen Michal, pentru Politico.

UE discută de luni întregi ce fel de comunicare ar trebui să aibă cu Putin, dacă ar trebui să existe o astfel de comunicare și cine ar trebui să o conducă.

Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat oficiali de la Moscova de două ori în ultimele săptămâni, au spus cinci oficiali.

UE, divizată privind discuțiile cu Putin

Macron și Merz au susținut că nu este momentul pentru discuții cu Putin. Ei consideră că, atunci când va exista o astfel de oportunitate, Franța, Germania și Marea Britanie ar trebui să aibă rolul principal.

De cealaltă parte, mai mulți lideri europeni l-au susținut pe António Costa, afirmând că președintele Consiliului European este cel care poate reprezenta UE.

„Prima întrebare este dacă Putin vrea să negocieze. Până atunci (…) nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană”, a declarat premierul belgian Bart De Wever pentru Politico, la ieșirea de la discuții. „Dacă el (Putin – n.r.) arată disponibilitatea de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm”.

Italia și Polonia cer un rol în negocieri

Summitul a arătat și alte tensiuni în interiorul UE. Italia și Polonia au fost nemulțumite că au fost excluse din discuțiile inițiale purtate de Franța, Germania și Marea Britanie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea reuniunii.

Polonia și Italia cer, de asemenea, un rol în eventualele discuții privind Rusia. Merz urmează să îi găzduiască săptămâna următoare, la Berlin, pe Macron și pe premierii Marii Britanii, Poloniei și Italiei, iar diplomații spun că dialogul cu Moscova va fi probabil una dintre temele discutate.