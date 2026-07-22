Întâlnire secretă între foști oficiali germani și ruși la Baku. Merz neagă, președintele Azerbaidjanului prezintă dovezi

Germania și Uniunea Europeană analizează posibilitatea redeschiderii unor canale de comunicare cu Moscova, după mai bine de patru ani în care contactele diplomatice au fost reduse considerabil din cauza războiului din Ucraina.

Reuniune informală germano-rusă la Baku

Oficial, guvernul de la Berlin continuă să susțină că Rusia nu manifestă o disponibilitate reală pentru negocieri. În paralel, însă, foști politicieni germani păstrează legături informale cu reprezentanți ruși, relatează Berliner Zeitung, citând o investigație publicată de The Times.

Potrivit acesteia, o delegație germană formată din Ronald Pofalla, fost șef al Cancelariei în mandatul Angelei Merkel, și Matthias Platzeck, fost premier al landului Brandenburg, s-ar fi întâlnit la Baku cu mai mulți reprezentanți ruși de rang înalt.

Din partea rusă, la discuții ar fi participat Viktor Zubkov, fost prim-ministru și actual președinte al Consiliului de Supraveghere al Gazprom, și Valeri Fadeev, președintele Consiliului pentru Drepturile Omului de pe lângă Kremlin.

Merz: „Nu am nicio informație despre o astfel de întâlnire”

Subiectul a fost discutat marți, la conferința de presă comună susținută la Berlin de cancelarul german Friedrich Merz și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

Întrebat despre reuniunea informală germano-rusă de la Baku și dacă astfel de contacte pot sprijini negocierile sau, dimpotrivă, pot transmite Rusiei un semnal de slăbiciune, cancelarul german a răspuns că nu cunoaște nimic despre întâlnire.

„Pot să dau un răspuns foarte simplu: nu am nicio informație despre o astfel de întâlnire”, a declarat Friedrich Merz.

El a adăugat că Germania și partenerii săi europeni încearcă de mai multe luni să îl convingă pe Vladimir Putin să înceapă negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, însă liderul rus a refuzat până acum toate propunerile de dialog.

„Încheierea acestui război depinde exclusiv de guvernul rus și de președintele Rusiei. Intrarea în discuții și, dacă este necesar, începerea negocierilor de pace depind exclusiv de el”, a afirmat Merz.

Azerbaidjanul a verificat datele de frontieră

Imediat după răspunsul cancelarului, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat că autoritățile de la Baku au aflat despre întâlnire din investigația publicată de presa britanică.

Liderul azer a spus că, înainte de plecarea sa spre Berlin, a cerut serviciului de frontieră să verifice dacă persoanele menționate în investigație s-au aflat în Azerbaidjan în aceeași perioadă. „Pot să vă informez că aceste informații au fost confirmate”, a declarat Ilham Aliyev.

Potrivit datelor prezentate de șeful statului azer, Ronald Pofalla și Matthias Platzeck au sosit la Baku în data de 12 iulie, cu un zbor de la Berlin, și s-au întors în Germania în data de 14 iulie.

În 12 iulie, Viktor Zubkov și Valeri Fadeev au ajuns la Baku de la Moscova. Unul dintre ei a plecat în ziua următoare, iar celălalt în 14 iulie.

„Nu am primit nicio notificare în această privință nici din partea Germaniei, nici din partea Rusiei. Pe scurt, teritoriul nostru a fost folosit fără știrea noastră”, a precizat președintele Azerbaidjanului.

Aliyev: Datele de zbor indică faptul că întâlnirea a avut loc

Președintele Azerbaidjanului a precizat că autoritățile azere nu au asistat la reuniune și, prin urmare, nu pot confirma direct ce s-a discutat.

El a susținut însă că prezența simultană la Baku a celor patru foști oficiali constituie un indiciu puternic că întâlnirea relatată de presă a avut loc.

„Nu pot spune nimic definitiv dacă o asemenea întâlnire a avut într-adevăr loc, deoarece nu am fost martori. Totuși, statisticile privind zborurile pe care le-am menționat oferă motive să credem că o astfel de întâlnire secretă a avut loc la Baku”, a declarat Aliyev.

Liderul azer a adăugat că țara sa ar saluta orice demers care ar putea contribui la oprirea războiului din Ucraina.

„Dacă această întâlnire contribuie la încheierea războiului ruso-ucrainean, atunci, desigur, o salutăm”, a spus președintele Azerbaidjanului.

Dialog neoficial cu Moscova

Participanții germani la astfel de reuniuni susțin că acționează în nume personal, iar guvernul de la Berlin s-a delimitat de inițiativele lor.

Potrivit presei britanice, grupul informal este considerat un succesor al Dialogului de la Petersburg, un forum germano-rus destinat menținerii dialogului politic și a contactelor între cele două țări, dar suspendat în 2021. Din 2022 până astăzi ar fi avut loc cel puțin patru reuniuni similare la Baku și Abu Dhabi.

Potrivit analiștilor britanici, aceste contacte nu reprezintă politica guvernului german, însă pot fi utile Moscovei pentru transmiterea unor mesaje către politicieni din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Partidul Social-Democrat (SPD) favorabili unui compromis cu Rusia.