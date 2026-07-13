Prima pagină » Știri externe » Azerbaidjanul ia în calcul retragerea din Consiliul Europei. Ilham Aliyev: „Analizăm părăsirea completă a organizației”

Azerbaidjanul ia în calcul retragerea din Consiliul Europei. Ilham Aliyev: „Analizăm părăsirea completă a organizației”

Azerbaidjanul analizează posibilitatea de a se retrage complet din Consiliul Europei, a anunțat luni președintele Ilham Aliyev, într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre Baku și organizația paneuropeană, transmite Euronews.
Azerbaidjanul ia în calcul retragerea din Consiliul Europei. Ilham Aliyev: „Analizăm părăsirea completă a organizației”
Sursa foto: Ján Kro·lák/TASR/dpa
Victor Dan Stephanovici
13 iul. 2026, 11:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarația vine la mai bine de doi ani după suspendarea dreptului de vot al delegației azere în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Potrivit Euronews, liderul de la Baku susține că țara sa este pregătită pentru normalizarea relațiilor, însă consideră că primul pas trebuie făcut de Consiliul Europei.

Aliyev: „Luăm în calcul ieșirea completă”

În discursul de deschidere al celei de-a patra ediții a Shusha Global Media Forum, Ilham Aliyev a declarat că autoritățile azere analizează toate opțiunile privind relația cu organizația. „Spun deschis că Azerbaidjanul ia în calcul retragerea completă din organizație. Nu doar suspendarea sau înghețarea participării, ci analizăm fără echivoc ieșirea din această structurură”, a afirmat președintele azer. Potrivit acestuia, secretarul general al Consiliului Europei l-ar fi contactat personal și i-ar fi cerut să nu recurgă la această măsură și să fie căutată o soluție pentru depășirea crizei.

Președintele azer Ilham Aliyev. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

Relațiile s-au deteriorat după suspendarea dreptului de vot

Criza dintre Azerbaidjan și Consiliul Europei s-a accentuat în 2024, când Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis suspendarea dreptului de vot al delegației azere, invocând preocupări privind respectarea standardelor democratice și a drepturilor omului. Aliyev a amintit că a condus delegația Azerbaidjanului la APCE încă din 2001 și a calificat deteriorarea relațiilor drept „regretabilă”. „Suntem pregătiți pentru normalizare. Dar ei trebuie să facă primul pas”, a declarat liderul de la Baku.

O posibilă retragere ar reprezenta o ruptură majoră

Consiliul Europei reunește în prezent 46 de state membre și are ca principal obiectiv promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. Organizația este distinctă de Uniunea Europeană și coordonează, printre altele, activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). O eventuală retragere a Azerbaidjanului ar marca o nouă etapă în deteriorarea relațiilor dintre Baku și instituțiile europene și ar reduce semnificativ mecanismele de cooperare și monitorizare existente între cele două părți. Deocamdată, autoritățile azere nu au anunțat un calendar privind o eventuală decizie oficială de retragere.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.ro
Codul galben de furtuni a fost actualizat. Ce zone vor fi afectate în orele următoare. Detalii de ultimă oră de la ANM
Gandul
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
Cancan
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
Libertatea
A murit unul dintre cei mai îndrăgiți actori! Învinsese cancerul. S-a stins în mod „brusc și neașteptat”
CSID
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de 4 ani
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da