Azerbaidjanul ia în calcul retragerea din Consiliul Europei. Ilham Aliyev: „Analizăm părăsirea completă a organizației”

Declarația vine la mai bine de doi ani după suspendarea dreptului de vot al delegației azere în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Potrivit Euronews, liderul de la Baku susține că țara sa este pregătită pentru normalizarea relațiilor, însă consideră că primul pas trebuie făcut de Consiliul Europei.

Aliyev: „Luăm în calcul ieșirea completă”

În discursul de deschidere al celei de-a patra ediții a Shusha Global Media Forum, Ilham Aliyev a declarat că autoritățile azere analizează toate opțiunile privind relația cu organizația. „Spun deschis că Azerbaidjanul ia în calcul retragerea completă din organizație. Nu doar suspendarea sau înghețarea participării, ci analizăm fără echivoc ieșirea din această structurură”, a afirmat președintele azer. Potrivit acestuia, secretarul general al Consiliului Europei l-ar fi contactat personal și i-ar fi cerut să nu recurgă la această măsură și să fie căutată o soluție pentru depășirea crizei.

Relațiile s-au deteriorat după suspendarea dreptului de vot

Criza dintre Azerbaidjan și Consiliul Europei s-a accentuat în 2024, când Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis suspendarea dreptului de vot al delegației azere, invocând preocupări privind respectarea standardelor democratice și a drepturilor omului. Aliyev a amintit că a condus delegația Azerbaidjanului la APCE încă din 2001 și a calificat deteriorarea relațiilor drept „regretabilă”. „Suntem pregătiți pentru normalizare. Dar ei trebuie să facă primul pas”, a declarat liderul de la Baku.

O posibilă retragere ar reprezenta o ruptură majoră

Consiliul Europei reunește în prezent 46 de state membre și are ca principal obiectiv promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. Organizația este distinctă de Uniunea Europeană și coordonează, printre altele, activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). O eventuală retragere a Azerbaidjanului ar marca o nouă etapă în deteriorarea relațiilor dintre Baku și instituțiile europene și ar reduce semnificativ mecanismele de cooperare și monitorizare existente între cele două părți. Deocamdată, autoritățile azere nu au anunțat un calendar privind o eventuală decizie oficială de retragere.