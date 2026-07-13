Rusia susține că a lovit portul Chornomorsk din Ucraina. Operațiunile unui important grup agricol, suspendate

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni că armata rusească a atacat infrastructura folosită de forțele armate ucrainene pentru transportul de echipamente militare în portul Chornomorsk, aflat în apropierea orașului Odesa, transmite Reuters.

Potrivit anunțului dat de reprezentanții Moscovei, atacul a provocat foarte multe pagube.

În comunicatul transmis, Ministerul Apărării din Rusia a precizat că printre țintele care au fost vizate s-au aflat infrastructura portuară folosită pentru descărcarea mărfurilor militare, rezervoare de combustibil, un depozit de muniție.

De asemenea, autoritățile din Rusia au mai susținut că au lovit două feriboturi și o navă de containere aflate în acea zonă.

În urma atacurilor, grupul agricol ucrainean Kernel Holding a anunțat luni că și-a suspendat activitatea în portul Chornomorsk. Compania a transmis că activele sale au fost grav avariate în urma atacurilor cu rachete și drone desfășurate de Rusia în nopțile de 10, 11 și 12 iulie.

Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au comentat informațiile prezentate de partea rusească.

Totodată, Moscova a avertizat că va crește atacurile asupra Ucrainei, după ce Kievul a ripostat în ultimele săptămâni cu lovituri asupra unor rafinării de petrol și petroliere rusești, acțiuni despre care Rusia spune că au provocat o penurie severă de combustibil pe teritoriul său.