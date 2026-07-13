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Franța acuză Rusia de o amplă campanie de atacuri cibernetice și convoacă ambasadorul de la Paris

Franța acuză Rusia că s-ar afla în spatele unei campanii de atacuri cibernetice care ar fi vizat cel puțin zece state europene, inclusiv instituții publice și infrastructuri critice.
Franța acuză Rusia de o amplă campanie de atacuri cibernetice și convoacă ambasadorul de la Paris
Jean Noel Barrot, ministrul de Externe al Franței. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Oana Antipa
13 iul. 2026, 11:40, Știri externe
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Ministrul francez de Externe a anunțat convocarea ambasadorului rus la Paris și impunerea de sancțiuni împotriva unor persoane și entități despre care autoritățile franceze susțin că au legături cu serviciile de informații ruse.

Parisul convoacă ambasadorul Rusiei

Jean-Noël Barrot a declarat la televiziunea franceză BFM TV că ambasadorul Federației Ruse la Paris va fi convocat pentru a oferi explicații cu privire la ceea ce autoritățile franceze descriu drept o „vastă campanie cibernetică” desfășurată în scopuri de spionaj și sabotaj.

Oficialul francez susține că operațiunea ar fi fost coordonată de FSB, principalul serviciu de securitate al Rusiei, motiv pentru care Franța va impune sancțiuni împotriva a nouă persoane și patru entități considerate implicate în atacuri.

Moscova a respins în repetate rânduri acuzațiile formulate de statele occidentale privind implicarea în atacuri cibernetice și acte de sabotaj pe teritoriul Europei.

Zece state europene ar fi fost vizate

Potrivit șefului diplomației franceze, atacurile au afectat zece țări europene, inclusiv Franța.

Printre țintele vizate s-ar fi numărat ministere, companii și operatori de servicii esențiale, scopul fiind obținerea de informații sensibile sau perturbarea funcționării unor infrastructuri critice.

Jean-Noël Barrot a afirmat că unul dintre exemple îl reprezintă infrastructura feroviară din Polonia, despre care susține că a fost vizată de tentative de sabotaj cibernetic, fără a oferi însă detalii suplimentare privind incidentele sau perioada în care acestea s-au produs.

Franța susține că și-a consolidat apărarea cibernetică

Autoritățile franceze afirmă că au reușit să detecteze atacurile datorită consolidării sistemelor naționale de apărare cibernetică.

În ultimii ani, mai multe state europene au avertizat asupra intensificării amenințărilor informatice atribuite unor grupări asociate Rusiei, în special după declanșarea războiului din Ucraina. Kremlinul a negat constant orice implicare în astfel de operațiuni.

Ce înseamnă aceste acuzații pentru România

România, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase avertismente privind riscul atacurilor cibernetice îndreptate împotriva instituțiilor publice și infrastructurilor critice.

Deși ministrul francez nu a nominalizat toate cele zece state despre care afirmă că au fost vizate, autoritățile române au inclus în mod repetat securitatea cibernetică printre principalele priorități de apărare, pe fondul intensificării amenințărilor hibride la nivel european.

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