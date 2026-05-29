Franța cere explicații Rusiei după incidentul cu drona de la Galați

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Două persoane au fost rănite.

Într-un interviu acordat postului Radio France Inter, Jean-Noël Barrot a condamnat ceea ce a numit un „act iresponsabil al Rusiei”.

Șeful diplomației franceze a precizat că ambasadorul Rusiei a fost convocat vineri dimineață. El a transmis că atacurile masive lansate de Rusia împotriva civililor ucraineni în weekendul trecut, amenințările la adresa diplomaților francezi și europeni de la Moscova și incidentul produs în România reprezintă acțiuni de intimidare.

Potrivit ministrului francez, aceste presiuni sunt inutile și nu vor determina Franța să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei.

Jean-Noël Barrot a declarat că încălcările spațiului statelor membre NATO aflate în vecinătatea Ucrainei, inclusiv Polonia, Letonia și Lituania, reprezintă o încercare a președintelui rus Vladimir Putin de a ascunde eșecurile înregistrate în războiul din Ucraina.

Oficialul francez a afirmat că, după mai bine de patru ani de conflict, la Moscova s-a instalat incertitudinea.

Ministrul a subliniat că România a solicitat consolidarea capacităților de apărare împotriva dronelor după incidentul de la Galați.

El a amintit că aproximativ 1.500 de militari francezi sunt desfășurați în România. Aceștia participă la apărarea flancului estic al NATO și iau parte în mod regulat la exerciții comune alături de militari români și din alte state europene.

Jean-Noël Barrot a avertizat că NATO dispune de mai multe opțiuni de răspuns în cazul în care securitatea unui stat membru este amenințată.

„Răspunsul NATO este întotdeauna foarte ferm, dar și proporțional”, a declarat ministrul francez.

El a adăugat că Alianța are capacitatea de a reacționa cu forță dacă securitatea unui stat membru este pusă în pericol.