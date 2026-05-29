Purtătoarea de cuvânt a NATO, după drona explodată în Galați: Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române

După drona rusească explodată într-un bloc de locuințe din Galați, purtătoare de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat, pe X, că Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
29 mai 2026, 08:34
„În această dimineață, un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române”, se arată în mesajul publicat, vineri dimineață, de Allison Hart.

În continuarea mesajului său, purtătoarea de cuvânt a NATO a precizat că alianța condamnă „imprudența Rusiei”.

„Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a conchis Hart.

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a precizat că Articolul 4 din Tratatul NATO, în cadrul căruia România poate solicita consultări cu aliații reprezintă un instrument ce ar putea fi utilizat. Potrivit lui Țoiu, președintele României este cel care îl poate solicita, iar consultările în cadrul NATO vor hotrărî dacă toți aliații sunt de acord.

Drona ruseacă de tip Geran-2 s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, într-un bloc de locuințe din orașul Galați, la etajul 10. Drona a explodat. Explozia a fost urmată de un incendiu. Două persoane cu răni minore au fost transportate la spital.

