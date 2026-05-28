O dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe în Galați. Explozie urmată de incendiu. Cel mai grav incident de la începutul războiului

În urma incidentului s-a produs o explozie, urmată de un incendiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru informarea populației.
Laurentiu Marinov
29 mai 2026, 02:50, Social
La fața locului intervin echipaje ale ISU, SMURD, Serviciului Județean de Ambulanță și Poliției pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor.

Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale. Cauzele exacte ale producerii incidentului și natura obiectului implicat sunt în curs de stabilire.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a transmis ISU Galați.

SAJ Galați a confirmat în urmă cu puțin timp, pentru Viața liberă, faptul că două persoane au nevoie de îngrijiri de medicale.

Conform directorului SAJ Galați, Daniela Enciu, este vorba despre o femeie cu arsuri de gradul I și de un băiat de 14 ani, care ar fi suferit un atac de panică. Ambii primesc îngrijiri medicale și vor fi transportați la spital

