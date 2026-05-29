Prefectura Galați: Locuitorii din blocul lovit de dronă pot opta pentru relocare / Inspectorii ISC vor face o expertiză tehnică a blocului

„În cadrul ședinței au fost analizate efectele produse asupra imobilului afectat și au fost stabilite măsurile imediate necesare pentru gestionarea situației. Astfel, s-a decis ca persoanele care solicită cazare temporară să fie relocate într-un imobil pus la dispoziție de Primăria municipiului Galați. Totodată, vor fi va dispuse măsurile tehnice necesare pentru punerea în siguranță a acoperișului blocului avariat, astfel încât apartamentul afectat să fie protejat împotriva infiltrațiilor și a eventualelor degradări provocate de condițiile meteorologice”, potrivit comunicatului transmis de Prefectura județului Galați.

Potrivit sursei citate, inspectorii ISC, alături de experți tehnici independenți, vor efectua o expertiză tehnică a imobilului. Va fi întocmit și un raport de specialitate care va stabili starea construcției și eventualele măsuri suplimentare necesare.

Prefectul județului Galați, George Toderașc spune că autoritățile au intervenit încă din primele momente.

„A fost o mobilizare impresionantă de forțe și s-a intervenit prompt pentru protejarea populației. Le mulțumesc tuturor structurilor implicate pentru mobilizarea și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea acestei situații – pompieri, polițiști, jandarmi, pirotehniști ai SRI, militari și tuturor celor care au acționat la fața locului pentru gestionarea acestui incident. Protejarea populației și sprijinirea persoanelor afectate rămân priorități absolute”, a declarat prefectul județului Galați, George Toderașc.

Prefectura Galați precizează că „situația este monitorizată permanent de către autorități și de instituțiile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență”.

Reamintim că drona rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit într-un bloc din Galați. Drona a căzut prin acoperiș într-un apartament de la etajul 10 al unui bloc din oraș. Incidentul a cauzat o explozie, urmată de un incendiu, iar o mamă și adolescentul său de 14 ani, care se aflau în apartament, au fost răniți ușor. În urma exploziei, apartamentul a fost, în mare parte, distrus.