Consolidarea securității pe flancul estic, tema discuțiilor dintre Bolojan și Maia Sandu după cazul dronei de la Galați

Vizita oficială a avut loc într-un context tensionat, după incidentul produs în noaptea precedentă la Galați, unde o dronă a căzut peste un bloc de locuințe.

În cadrul întâlnirilor, oficialul român a condamnat ferm incidentul de la Galați, pe care l-a catalogat drept „inacceptabil”, și a subliniat necesitatea consolidării măsurilor de securitate pe flancul estic al NATO.

România solicită sisteme antiaeriene și antidronă

Referindu-se la măsurile de întărire a capacităților de apărare, Ilie Bolojan a anunțat că România a solicitat sprijin din partea aliaților NATO pentru transferul unor echipamente militare esențiale.

Printre acestea se numără sisteme antiaeriene, sisteme antidronă și radare performante capabile să identifice amenințările la joasă altitudine.

Premierul interimar a precizat că România se află în etapa finală a Programului SAFE, prin care Armata Română va contracta până în anul 2030 toate capacitățile de apărare necesare. Investițiile estimate în cadrul programului sunt de aproximativ 10 miliarde de euro.

Potrivit oficialului, aceste investiții sunt necesare pentru adaptarea capacităților militare la noile provocări generate de conflictele moderne și de utilizarea tot mai frecventă a dronelor în zonele de război.

Sprijin ferm pentru integrarea europeană

Pe agenda discuțiilor de la Chișinău s-a aflat și parcursul european al Republicii Moldova.

Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul constant al României pentru aderarea statului vecin la Uniunea Europeană, considerând că integrarea europeană reprezintă cea mai importantă garanție pentru dezvoltarea economică și prosperitatea cetățenilor.

În cadrul evenimentului „Primării puternice. Localități dezvoltate”, premierul interimar a evidențiat beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, subliniind că accesul la piețe, transferul de tehnologie și crearea de locuri de muncă sunt elemente esențiale pentru dezvoltarea unei economii competitive.

Totodată, acesta a apreciat reformele promovate de autoritățile de la Chișinău, inclusiv măsurile de modernizare a administrației publice locale și procesul de reorganizare voluntară a localităților.

Potrivit lui Bolojan, o administrație eficientă poate contribui la atragerea investițiilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.