Bolojan anunță primele măsuri luate de România după prăbușirea dronei rusești la Galați

Premierul intermar Ilie Bolojan a anunțat, vineri, de la Chișinău, unde se află în vizită, primele măsuri adoptate de România după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați.
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 11:13, Politic
Premierul a condamnat ferm acțiunea „iresponsabilă a Rusiei” și a anunțat că autoritățile române lucrează pe trei planuri.

Primul este unul diplomatic.

„Am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT, pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București”, a spus Bolojan.

Al doilea plan vizează asigurarea siguranței la frontierele de est ale României.

„Am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare, pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să ține cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone”, a explicat șeful Guvernului.

Programul SAFE, cel mai important

Cel de-al treilea plan, despre care Bolojan spune că este cel mai important, vizează programul SAFE.

„Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE și pentru asta în aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României care sunt în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățelor noștri”, a explicat Ilie Bolojan.

O dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galați. Două persoane au fost rănite.

