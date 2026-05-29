Bolojan, la Chișinău: Reforma unirii localităților aduce servicii mai bune și costuri mai mici

„În ceea ce privește întâlnirea de astăzi, se cuvine, pe de o parte, să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru invitația de a fi alături de mine și, mai ales, să-i felicit pentru această reformă foarte importantă pe care o fac în această perioadă”, a spus Bolojan.

El a subliniat că reforma permite comunităților să decidă asupra reorganizării administrative.

„Prin faptul că permit unirea localităților în formula în care, ținând cont de specificul local, o decid oamenii din acele localități”.

Premierul a arătat că măsura poate aduce, pentru cetățenii satelor în Moldovei, „servicii de calitate, investiții suplimentare, un cost al administrației mai redus pe cap de locuitor și o administrație profesionistă în slujba cetățenilor”.

Bolojan a afirmat că aceeași direcție este necesară și în România.

„Asta trebuie să facem și în România, în așa fel încât, acolo unde, în mod evident, costurile administrației pentru cetățeni sunt foarte mari. Transferurile de la guvern nu mai pot fi făcute în sumele în care au fost făcute până acum. Să avem o administrație care este, în servicii cetățenilor, una profesionistă, o administrație eficientă, care nu risipește resurse și creează condiții pentru dezvotare”.

Bolojan a precizat că își va continua programul oficial la Chișinău înainte de întoarcerea la București.