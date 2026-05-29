Ilie Bolojan le mulțumește partenerilor și aliaților europeni pentru solidaritate, în urma dronei prăbușite la Galați

În urma prăbușirii dronei la Galați, partenerii europeni, dar și NATO și-au exprimat solidaritatea, condamnând incidentul. Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit.
Daiana Rob
29 mai 2026, 13:13, Politic
Într-o postare publicată, vineri, pe X, premierul interimar Ilie Bolojan le-a mulțumit partenerilor străini pentru mesajele transmise, referitoare la incidentul de la Galați.

„Le mulțumesc tuturor partenerilor și aliaților noștri pentru mesajele de solidaritate transmise”, a scris premierul interimar.

În urma incidentului prăbușirii dronei într-un bloc din Galați, președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării, CSAT. Premierul Ilie Bolojan a lipsit de la ședință pentru că se află la Chișinău.

În urma prăbușirii dronei, care s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, mai mulți oficiali europeni și-au transmis solidaritatea, denunțând acțiunile Rusiei. Printre aceștia Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, Kaja Kallas, șefa diplomației Europene, Antonio Costa, președintele Consiliului UE, Secretarul Genera al NATO, Mark Rutte, dar și Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

