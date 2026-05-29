Secretarul general NATO, Mark Rutte, și președintele României, Nicușor Dan, au discutat după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Rutte a garantat solidaritatea Alianței, iar Dan a cerut întărirea urgentă a flancului estic cu capabilități anti-dronă.
Mesaj ferm al șefului NATO după atacul de la Galați
Andreea Tobias
29 mai 2026, 10:47, Politic
Secretarul general NATO a transmis că Alianța este pregătită să apere fiecare zonă a teritoriului aliat.

Rutte a condamnat comportamentul iresponsabil al Rusiei.

Rutte a subliniat că Rusia continuă să vizeze civili și infrastructură civilă. A avertizat că noaptea de 28 spre 29 mai a demonstrat din nou că războiul ilegal de agresiune al Rusiei nu se oprește la graniță.

NATO va continua să își îmbunătățească pregătirea pentru a descuraja orice amenințare, inclusiv pe partea dronelor.

Alianța va continua totodată să sprijine Ucraina în apărarea împotriva agresiunii ruse.

Nicușor Dan: „Cel mai grav incident de securitate de la începutul războiului”

Președintele României a calificat incidentul de la Galați drept cel mai grav de securitate produs pe teritoriul țării de la debutul războiului rus împotriva Ucrainei.

Dan a condamnat ferm încălcarea suveranității României. A afirmat că responsabilitatea integrală aparține Rusiei. A acuzat Moscova de dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO.

Președintele a mulțumit secretarului general și aliaților pentru solidaritate. A convenit cu Rutte continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării flancului estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă.

„România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români”, a transmis Nicușor Dan.

