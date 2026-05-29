„Trebuie să fie pierderi de vieți ca să se ia măsuri?” – fosta prefectă a Galațiului, după drona rusească

Întrebată, la Antena 3 CNN, de ce a făcut solicitarea către autorități, fosta prefectă Naggar a răspuns că primul incident cu dronă în județul Galați a avut loc în februarie. După acel eveniment a făcut demersuri la autoritățile centrale competente.

A trecut o lună. A urmat un incident și mai grav – pe 25 aprilie, o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită din municipiul Galați, pe o anexă gospodărească. La două-trei zile după acel incident, pe 28 aprilie, a formulat o nouă solicitare oficială.

MApN nu a răspuns. MAI, parțial

Referitor la întrebarea dacă a primit vreun răspuns la documentele transmise, Naggar a răspuns că de la Ministerul Apărării nu a primit nimic. Un răspuns parțial a venit de la Ministerul Afacerilor Interne, legat de adaptarea cadrului legislativ. Mai exact hotărârea de guvern 557 privind managementul tipurilor de riscuri.

„Cel mai bine vorbește de la sine ceea ce s-a întâmplat în această noapte la Galați”, a spus fosta prefectă.

„Dacă se luau măsuri, probabil că nu am mai fi fost în această situație”.

„Terenuri pentru sisteme antiaeriene s-ar fi găsit”

Nimeni nu a venit să întrebe dacă există terenuri disponibile pentru amplasarea sistemelor antiaeriene, a spus Naggar.

Ba mai mult, după incidentul din 25 aprilie, ministrul Apărării anunțase că analizează relocarea dispozitivelor de monitorizare din zonă.

„Brăila și Tulcea sunt în aceeași situație”

Referitor la întrebarea cât timp mai este nevoie pentru măsuri concrete, fosta prefectă a spus că nu înțelege de ce durează atât de mult. A subliniat că județul Galați nu este singurul expus, Brăila și Tulcea se află în aceeași situație.

„Nu știu cât timp e nevoie să ajungem la concluzia că e nevoie urgentă de capacități care să protejeze populația și infrastructura critică”, a declarat Andreea Naggar.