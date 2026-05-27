Ucraina rămâne fără muniție. Zelenski i-a scris lui Trump pentru a cere un ajutor urgent

Ucraina rămâne fără muniție pentru sistemele de apărare antiaeriană. Potrivit jurnaliștilor ucraineni, președintele Volodimir Zelenski i-a scris liderului SUA, Donald Trump, pentru a-i cere un ajutor de urgență.
Petru Mazilu
27 mai 2026, 17:07, Politic
Ucraina se confruntă cu o criză în domeniul apărării antiaeriene care s-ar putea transforma în catastrofă, avertizează ucrainenii. Potrivit publicației Kyiv Independent, Volodimir Zelenski a trimis o scrisoare la Casa Albă pentru a descrie situația și a cere ajutor.

„Când vine vorba de apărarea împotriva rachetelor balistice, suntem aproape complet dependenți de Statele Unite”, scrie în textul consultat de publicația ucraineană.

Ucraina ar putea rămâne fără apărare

Oficialii de la Kiev se tem că rezervele limitate de rachete pentru Patriot și alte sisteme occidentale ar putea să nu fie suficiente pentru a respinge atacurile în valuri anunțate de ruși. În scenariul cel mai pesimist, cerul ucrainean va rămâne neprotejat.

În urmă cu câteva zile, Kievul s-a confruntat cu unul dintre cele mai mari atacuri aeriene de la începutul războiului. Rușii au amenințat spunând că loviturile se vor intensifica și vor viza inclusiv sediile instituțiilor importante din capitala ucrainean. De asemenea, rușii le-au cerut diplomaților străini să plece din oraș pentru a nu risca să devină victimele atacurilor.

