Zelenski: Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele anti-balistice. Europa încearcă să salveze proiectul militar

Liderul de la Kiev a precizat că autoritățile ucrainene încearcă în prezent să accelereze cooperarea cu statele europene pentru dezvoltarea și producția unor sisteme proprii de apărare anti-rachetă pe continent.

În mesajul său video transmis în cursul serii, Zelenski a afirmat că lipsa unor rezultate concrete în relația cu Washingtonul afectează capacitatea Ucrainei de a-și consolida apărarea aeriană, într-un moment în care atacurile rusești continuă asupra infrastructurii strategice și a orașelor ucrainene.

Producția de sisteme anti-balistice în Ucraina depinde de colaborarea cu Europa

Președintele ucrainean a subliniat că Europa joacă deja un rol important în susținerea militară și financiară a Kievului. Totodată, acesta i-a mulțumit președintelui francez, Emmanuel Macron, pentru implicarea în dezvoltarea sistemelor de apărare.

Potrivit lui Zelenski, statele europene contribuie financiar la achiziționarea de armament și la dezvoltarea unor capacități defensive moderne, însă sprijinul Statelor Unite rămâne esențial pentru succesul proiectelor militare strategice.

Liderul ucrainean a insistat asupra faptului că expertiza americană în domeniul militar și tehnologic este crucială pentru accelerarea producției de sisteme anti-balistice în Ucraina și pentru creșterea eficienței defensive în fața amenințărilor venite din partea Rusiei.

Producția de sisteme anti-balistice în Ucraina, afectată de stagnarea negocierilor diplomatice

Declarațiile președintelui ucrainean vin într-un context tensionat pe scena internațională, în condițiile în care inițiativele diplomatice conduse de Statele Unite pentru găsirea unei soluții privind războiul dintre Ucraina și Rusia par să fi stagnat în ultimele luni.

Conflictul, care durează de peste patru ani, a intrat într-o nouă etapă de incertitudine diplomatică, iar atenția administrației americane s-a concentrat tot mai mult asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu și a războiului cu Iranul.

Cu toate acestea, Zelenski a declarat recent că se așteaptă la noi propuneri din partea Statelor Unite pentru relansarea negocierilor și continuarea cooperării strategice. Oficialul ucrainean a precizat că Kievul rămâne deschis dialogului și speră la măsuri diplomatice suplimentare din partea reprezentanților administrației americane.

În paralel, Ucraina încearcă să își reducă dependența de importurile externe și să dezvolte pe termen lung o industrie europeană de apărare capabilă să producă suficiente sisteme anti-balistice moderne pentru protejarea teritoriului ucrainean și a infrastructurii critice.