Ministrul estonian de Externe explică de ce Putin vrea să implice Europa în negocieri

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, consideră că liderul rus Vladimir Putin vede participarea Europei la negocierile privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei ca fiind în avantajul său.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
25 mai 2026, 14:56
Potrivit perspectivei oferite de ministrul Externelor din Estonia, Margus Tsahkna, pentru televiziunea ERR, citată de European Pravda, SUA nu ar mai juca un rol principal în cadrul negocierilor de pace cu privire la încheierea războiului din Ucraina.

„În esență, (n.r. –negocierile) s-au încheiat în forma lor anterioară. Toată lumea înțelege acum că dorința lui Putin este de a atrage Europa în cadrul negocierilor”, a declarat ministrul de Externe al Estoniei.

Acesta a precizat că discuțiile, care au durat mai mult de un an, au fost în realitate, doar niște conversații care i-au permis președintelui Putin să câștige timp. Acum, Rusia încearcă să implice Europa în negocieri în mod activ, pentru că are nevoie din nou, de mai mult timp, potrivit expertizei ministrului estonian de Externe.

„Ideea este de a atrage Europa în rolul de mediator. Putem vedea că sancțiunile europene au avut efect. Îmi place cum ucrainenii le numesc sancțiuni de lungă durată și profunde, ceea ce înseamnă că loviturile chiar funcționează. Acum Putin are nevoie să câștige timp”, a declarat Tsahkna.

Ministrul estonian de externe crede că discuțiile în cadrul UE privind următorul pachet de sancțiuni adresat Rusiei, aflat în pregătire s-ar opri, dacă Europa ar prelua rolul de mediator.

„Există un aspect extrem de dureros de care se teme Putin: o interdicție totală a serviciilor maritime pe întreg teritoriul Uniunii Europene și o serie întreagă de alte sancțiuni”, a precizat Tsahkna.

El susține că Europa ar trebui să mențină o pauză strategică, să intensifice presiunea asupra Rusiei și „la un moment dat să-l aducă pe Putin la masa negocierilor, unde astăzi el încă nu dorește să vină de bunăvoie”.

Rolul de mediator ar însemna adoptarea unei poziții mai neutre

Potrivit ministrului dee Externe estonian, rolul de mediator înseamnă adoptarea unei poziții neutre pentru a începe căutarea unui compromis între Ucraina și Rusia.

„Acesta nu este absolut deloc obiectivul nostru. Scopul nostru este să definim și, într-o zi, dacă vor avea loc negocieri, să susținem cum va arăta viitoarea arhitectură de securitate a Europei”, a declarat Tsahkna.

Miniștrii de Externe ai UE vor discuta referitor la posibilii candidați pentru rolul de negociator cu Rusia. Discuțiile se vor desfășura în cadrul unei reuniuni informale în Cipru, ce va avea loc miercuri și joi.

Alexander Stubb, președintele Finlandei și-a exprimat disponibilitatea de a reprezenta europenii în eventualele discuții de pace cu Rusia.

