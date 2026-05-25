Omul crizei din 2015 vrea puterea înapoi / Alexis Tsipras revine în politica greacă și anunță un nou partid

El urmează să anunțe oficial un nou partid pe 26 mai, după un exercițiu amplu de rebranding și o serie de întâlniri cu cetățenii din toată țara.

Tsipras demisionase din fruntea Syriza în 2023, după o înfrângere categorică în fața conservatorului Kyriakos Mitsotakis, actualul premier, și părăsise parlamentul în 2025.

De atunci, opoziția greacă a rămas fără un contestatar credibil al puterii.

Stânga în derivă

Revenirea lui Tsipras accelerează dezintegrarea stângii grecești.

Mai multe partide mai mici se destramă anticipat, așteptând noua formațiune.

Tsipras a anunțat că nu va accepta politicieni activi în rândurile sale – o condiție care creează tensiuni, deoarece numeroși membri Syriza și ai partidului Noua Stângă participă deja la întâlnirile sale, fără a fi invitați, refuzând totuși să renunțe la mandatele parlamentare.

„Tsipras a părăsit Syriza, ceea ce a dus la haos. Vrea fețe noi, dar cei vechi își doresc cu disperare să-i fie alături”, rezumă situația un membru Syriza citat de Euractiv.

Lupta pentru locul doi

Potrivit sondajelor, Noua Democrație a lui Mitsotakis conduce detașat, însă fără șanse de majoritate unipartidă.

Formarea unui guvern va necesita o coaliție, ceea ce face locul al doilea crucial.

Principalii contracandidați pentru această poziție sunt Tsipras și PASOK, partidul de centru-stânga. Oficial, PASOK vizează victoria.

În realitate, sursele interne recunosc că miza reală este să devină coloana vertebrală a unui viitor front progresist.

Totuși, o parte a membrilor tradiționali ai partidului preferă o colaborare cu Noua Democrație, idee respinsă de alții, mai ales în contextul scandalului de supraveghere Predator, în care telefonul liderului PASOK, Nikos Androulakis, a fost interceptat.

Dreapta e și ea în fierbere

Nici tabăra lui Mitsotakis nu este ferită de turbulențe.

Premierul se confruntă cu o revoltă internă din partea politicienilor de centru-dreapta nemulțumiți de stilul său de guvernare, perceput ca prea tehnocratic.

La aceasta se adaugă un scandal privind subvențiile agricole, investigat de Parchetul European, și tensiunile latente cu Turcia.

Fostul premier Antonis Samaras ar lua în calcul lansarea unui nou partid conservator, iar Maria Karystianou – mama uneia dintre victimele accidentului feroviar din Tempi, soldat cu 57 de morți în 2023 – a fondat deja partidul „Speranță pentru Democrație”, care îl acuză direct pe Mitsotakis de responsabilitate politică pentru tragedie.

Alegeri anticipate ca armă politică?

Deși Mitsotakis a declarat că alegerile vor avea loc conform calendarului, în prima jumătate a anului 2027, presa greacă speculează că premierul ar putea convoca alegeri anticipate în toamna lui 2026.

Surse din opoziție consideră că această perspectivă este deliberat alimentată pentru a forța noile partide – în special pe cel al lui Tsipras – să se lanseze prematur și să intre în campanie deja epuizate.

Un factor suplimentar care ar putea influența intenția de vot este pachetul de măsuri economice pe care Mitsotakis urmează să îl anunțe în septembrie, la Târgul Internațional de la Salonic – un gest cu miză electorală clară, într-o țară în care inflația a lovit puternic familiile.