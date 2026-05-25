Soțul fostei lidere scoțiene Nicola Sturgeon pledează vinovat pentru delapidarea a peste 500.000 de euro din fondurile partidului

Soțul înstrăinat al fostei lidere scoțiene Nicola Sturgeon, Peter Murrell, a pledat luni vinovat pentru delapidarea a peste 540.000 de dolari din fondurile Partidului Național Scoțian, potrivit AP.
El a recunoscut că a folosit banii pentru a cumpăra o autorulotă, două mașini și bunuri de lux, pe vremea când era directorul executiv al partidului.
În vârstă de 62 de ani, el a fost reținut în arest preventiv după ce a recunoscut faptele la Înalta Curte din Edinburgh.
Murrell a fost arestat inițial în aprilie 2023, în cadrul unei anchete privind finanțele partidului. El a fost pus sub acuzare în aceeași lună a anului următor.
Sturgeon a dominat politica scoțiană timp de aproape un deceniu și a fost achitată de fapte ilegale anul trecut. Achitarea a venit la aproximativ doi ani după ce a demisionat din funcția de prim-ministru a guvernului. Ea a ocupat funcția timp de opt ani, mai precizează sursa.
Murrell și Sturgeon au anunțat anul trecut că divorțează, după aproximativ 15 ani de căsnicie.
Fostul trezorier al partidului, Colin Beattie, a fost și el achitat. El și Sturgeon au fost arestați și interogați în urmă cu aproximativ trei ani. Ulterior, cei doi au fost eliberați pe cauțiune, potrivit aceleiași surse.