Soțul fostei lidere scoțiene Nicola Sturgeon pledează vinovat pentru delapidarea a peste 500.000 de euro din fondurile partidului

Soțul înstrăinat al fostei lidere scoțiene Nicola Sturgeon, Peter Murrell, a pledat luni vinovat pentru delapidarea a peste 540.000 de dolari din fondurile Partidului Național Scoțian, potrivit AP.

El a recunoscut că a folosit banii pentru a cumpăra o autorulotă, două mașini și bunuri de lux, pe vremea când era directorul executiv al partidului.

În arest preventiv, după ce și-a recunoscut faptele

În vârstă de 62 de ani, el a fost reținut în arest preventiv după ce a recunoscut faptele la Înalta Curte din Edinburgh.

Murrell a fost arestat inițial în aprilie 2023, în cadrul unei anchete privind finanțele partidului. El a fost pus sub acuzare în aceeași lună a anului următor.

Sturgeon a dominat politica scoțiană timp de aproape un deceniu și a fost achitată de fapte ilegale anul trecut. Achitarea a venit la aproximativ doi ani după ce a demisionat din funcția de prim-ministru a guvernului. Ea a ocupat funcția timp de opt ani, mai precizează sursa.

Cei doi soți au divorțat anul trecut

Murrell și Sturgeon au anunțat anul trecut că divorțează, după aproximativ 15 ani de căsnicie.

Fostul trezorier al partidului, Colin Beattie, a fost și el achitat. El și Sturgeon au fost arestați și interogați în urmă cu aproximativ trei ani. Ulterior, cei doi au fost eliberați pe cauțiune, potrivit aceleiași surse.