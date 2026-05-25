Trump oferă ultimele date din negocierile de pace cu Iranul. Ce le cere statelor arabe

„Negocierile cu Republica Islamică Iran merg bine! Va fi doar un Mare Acord pentru toți sau niciun Acord — Înapoi pe front și la tragere, dar mai mare și mai puternic ca niciodată — Și nimeni nu își dorește asta!

În timpul discuțiilor mele de sâmbătă cu președintele Mohammed bin Salman Al Saud al Arabiei Saudite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan al Emiratelor Arabe Unite, emirul Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani și ministrul Ali al-Thawadi al Qatarului, mareșalul Syed Asim Munir Ahmed Shah al Pakistanului, președintele Recep Tayyip Erdoğan al Turciei, președintele Abdel Fattah El-Sisi al Egiptului, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și regele Hamad bin Isa Al Khalifa al Bahrainului, am afirmat că, după toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să rezolve acest puzzle foarte complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste țări, cel puțin simultan, să semneze Acordurile Abraham.

Țările în discuție sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (deja membre!), Qatar, Pakistan, Turcia, Egipt, Iordania și Bahrain (deja membru!). S-ar putea ca unul sau doi să aibă un motiv pentru a nu face acest lucru, iar acest lucru va fi acceptat, dar majoritatea ar trebui să fie pregătiți, dispuși și capabili să facă din această înțelegere cu Iranul un eveniment mult mai istoric decât ar fi altfel.

Acordurile Abraham s-au dovedit a fi, pentru țările implicate (Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc, Sudan și Kazahstan), un BOOM financiar, economic și social, chiar și în această perioadă de conflict și război, membrii actuali neavând niciodată ideea de a pleca sau de a lua măcar o pauză.

Motivul este că Acordurile Abraham au fost minunate pentru ei și vor fi chiar mai bune pentru toată lumea și vor aduce adevărată Putere, Forță și Pace în Orientul Mijlociu pentru prima dată în 5.000 de ani.

Va fi un document respectat cum nu a mai fost semnat altul, nicăieri în lume. Nivelul său de importanță și prestigiu va fi de neegalat!

Ar trebui să înceapă cu semnarea imediată de către Arabia Saudită și Qatar, iar toți ceilalți ar trebui să urmeze exemplul. Dacă nu o fac, nu ar trebui să facă parte din acest acord, deoarece demonstrează intenții rele.

Discutând cu numeroși dintre Marii Lideri menționați mai sus, aceștia ar fi onorați, imediat ce Documentul nostru va fi semnat, să aibă Republica Islamică Iran ca parte a Acordurilor Abraham. Uau, asta ar fi ceva special! Acesta va fi cel mai important Acord pe care oricare dintre aceste Mari Țări, dar mereu în conflict, îl va semna vreodată.

Nimic din trecut sau din viitor nu îl va depăși. Prin urmare, solicit în mod obligatoriu ca toate țările să semneze imediat Acordurile Abraham și, dacă Iranul semnează Acordul său cu mine, în calitate de Președinte al Statelor Unite ale Americii, ar fi o onoare ca și ele să facă parte din această Coaliție Mondială de neegalat. Orientul Mijlociu va fi Unit, Puternic și Economic, cum poate nicio altă zonă, nicăieri în lume!

Prin prezentarea acestui ADEVĂR, le cer reprezentanților mei să înceapă și să finalizeze cu succes procesul de semnare a Acordurilor Abraham deja istorice de către aceste țări.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!

DONALD J. TRUMP PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”, a scris Trump pe Truth Social.

Cererea lui Trump a fost întâmpinată cu tăcere de către liderii din Orientul Mijlociu, relatează Axios. Solicitarea vine în contextul în care oficialii israelieni s-au declarat alarmați de faptul că acordul emergent „nu servește intereselor Israelului”.